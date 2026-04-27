Detienen en Huauchinango a cobrador colombiano de préstamos 

Lo mandaron a la migra

Abelardo Domínguez

​La noche del pasado viernes, elementos de la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Huauchinango procedieron a la detención de un hombre de nacionalidad colombiana, identificado como Juan David C.S. tras interferir directamente en las funciones de los servidores públicos mientras realizaban un operativo de rutina en la colonia Emiliano Zapata.

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​De acuerdo al reporte oficial, la intervención ocurrió en la calle Aquiles Serdán, cuando el sujeto fue señalado por obstaculizar el desempeño de un servidor público en el ejercicio de sus funciones, conducta que derivó en su inmediato aseguramiento y traslado a los separos locales.

Juan David fue ingresado a las instalaciones de la comandancia a las 23:40 horas del día 24 de abril de 2026.

Trasciende que el detenido se desempeñaba como cobrador de prestamos personales y no pudo acreditar su estancia legal en México.

Fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración en Puebla para definir su situación migratoria.