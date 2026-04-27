Grave, cobrador de Elektra baleado en Yehualtepec

Desde Puebla

Un cobrador de Elektra se debate entre la vida y la muerte por disparo en la cabeza durante violento asalto en la junta auxiliar Rancho Chico, municipio San Simón Yehualtepec.

De acuerdo con fuentes oficiales, los hechos ocurrieron cuando la víctima circulaba en motocicleta por sus labores de cobranza y aproximadamente a dos kilómetros de la plaza ganadera de cada lunes, sujetos lo interceptaron para despojarlo de sus pertenencias.

Durante el asalto, los sujetos accionaron un arma de fuego, hiriéndolo gravemente en la cabeza.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital General de Tecamachalco, donde su estado de salud fue reportado como delicado y se analiza su traslado a la ciudad de Tehuacán para atención especializada.