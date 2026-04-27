Denuncian estacionamientos con tarifas superiores a 200 pesos en la feria de Puebla

Erika Méndez
El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que tienen identificados tres estacionamientos en inmediaciones de la feria de Puebla con un costo superior a los 200 pesos.
En conferencia de prensa, anunció que inspeccionarán los establecimientos para evitar irregularidades, como cobros excesivos, debido a que la tarifa debe ser de 50 pesos.
Las supervisiones serán con elementos de Protección Civil, para que cumplan la normativa vigente.
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