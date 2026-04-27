Lo detienen en Atlixco con droga

Desde Puebla

Como parte de las acciones permanentes de seguridad y vigilancia, elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco realizaron la detención de un hombre en la colonia Guadalupe Victoria, por su factible participación en delitos contra la salud.

Durante un recorrido preventivo, los policías observaron a una persona en vía pública consumiendo una sustancia con características de narcótico. Al notar la presencia de la unidad, el individuo intentó guardar los objetos que utilizaba.

Los oficiales se acercaron, se identificaron y le informaron que el consumo de este tipo de sustancias en vía pública constituye una falta administrativa. Posteriormente, y con apego a los protocolos, se realizó una inspección.

Se le encontraron diversos objetos, entre ellos una pipa, un encendedor y varias “bolsitas” que contenían sustancias con características similares a drogas.