Mezcales de Huaquechula y Puebla capital tendrán denominación de origen

Erika Méndez

El gobierno de Puebla impulsa la entrega de la ampliación de la denominación de origen del mezcal para los municipios de Huaquechula y Puebla capital otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El objetivo del reconocimiento es proteger la autenticidad del mezcal poblano, garantizar la calidad y abrir nuevas oportunidades.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui destacó que las denominaciones de origen son herramientas que reducen brechas, generan empleo en zonas de alta marginación y posiciona a Puebla en mercados nacionales e internacionales.

Por su parte, el director del IMPI, Santiago Nieto destacó la entrega de la indicación geográfica de la tuna roja de Acatzingo, e informó que recibió la solicitud para reconocer el papel picado de Huixcolotla y los textiles de Hueyapan.