Video: Padres de familia bloquearon la avenida 11 Sur, a la altura de Margaritas

María Huerta

Sobre la avenida 11 Sur, a la altura de la estación Margaritas del RUTA, padres de familia realizan una protesta, para exigir la destitución de la directora de la primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno y la separación del conserje señalado por presunto acoso contra alumnas del plantel.

Con pancartas, más de una docena de padres de familia bloqueó la avenida, a fin de exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Abundaron que sus quejas fueron presentadas al Comité de Padres de Familia, sin embargo; la directora ha tomado represalias.

Quedó reabierta la circulación en la 11 Sur, a la altura de la estación Margaritas del RUTA, luego del bloqueo realizado por padres de familia, que exigían la destitución de la directora de la primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno y separación del conserje señalado por presunto acoso a alumnas.