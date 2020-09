Webinar UDLAP analiza las posturas del presidente de Estados Unidos

Staff/Rossi

Catedráticos de la Universidad de las Américas Puebla invitaron a un investigador de la Universidad de Stanford y profesor del CIDE para hablar sobre las próximas elecciones en Estados Unidos y el futuro de su democracia. Entre los puntos que fueron tratados en este webinar, resaltó el análisis de las diferentes posturas que ha tenido el presidente actual, Donald Trump, sobre posibles resultados desfavorables.

Como moderador del evento estuvo el Dr. Samuel Stone Canales, profesor del Departamento de Derecho de la UDLAP, quien dio una breve introducción al tema explicando las diferentes posturas que ha tenido el actual presidente Donald Trump, desde que afirmó que la manera única de perder la elección sería con un robo, después que no se comprometería a aceptar el resultado de la elección si salía infortunado, posterior dijo que se sometería a una transición pacífica del poder si lo fuera y hace unas horas se reusó.

Al respecto, el Dr. Luis de la Calle Robles, investigador visitante en el Center for Advanced Study in Behavioral Sciences (CASBS) de la Universidad de Stanford y profesor de Ciencia Política en el CIDE, señaló que las diversas posturas de Trump se deben a que su competidor Joe Biden está adelante en las encuestas. Sin embargo, comentó que hay tres factores que pudieran favorecerlo: la importancia de la nominación de un nuevo juez de la Corte Suprema rápidamente; la polarización de opiniones entre la comunidad latina viviendo en ese país; y que “no tiene que ganar la elección popular, le vale con estados clave, (que) están mostrando que Trump es más competitivo de lo que se pensaba”, argumentó.

Por su parte, la Dra. Miluska Orbegoso Silva, profesora de Derecho de la UDLAP, comentó que la postura del presidente de no aceptar los resultados desfavorecedores es prácticamente un uso y costumbre constitucional que se tiene en la política estadounidense. Pero en “el fondo da igual si hay un reconocimiento o no, porque hay un blindaje jurídico y lo que si puede generar es una especie de incomodidad en el pueblo directamente, pero desde mi perspectiva a efectos reales, jurídicos y políticos no habría una consecuencia importante”, explicó.

El Dr. Ronald Guy Emerson, académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la UDLAP, aseguró que la administración actual en el país norteamericano ha sido relativamente polémica, sobretodo en posturas hacia ciertas instituciones internacionales, como el retiro de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, no vería lejano que de perder Donald Trump no respetara el resultado, lo aceptara o hablara de su inconformidad; sin embargo la consecuencia de ese último acto “va a depender de la cercanía del voto, si es muy cerrado Trump podría decir lo que quiere decir, pero si no, nadie va a tomar en cuenta lo que diga”, aseguró.

Entre otros puntos abordados en esta ponencia estuvieron el voto por correo que puede pensar como sistema de fraude, las críticas al sistema electoral y los movimientos sociales que han sucedido en los últimos meses en la unión norteamericana. Mencionar que esta es la tercera entrega de la serie de webinars: Elecciones EE.UU. 2020, el futuro de la democracia americana; organizada por la Universidad de las Américas Puebla, en una cobertura especial de cara a las elecciones presidenciales de aquel país con mesas de análisis, foros y webinars. La conferencia completa puede visitar el link: https://www.facebook.com/tvudlap/videos/3307742879313771.

Dentro de esta cobertura se tiene agendado realizar el webinar ‘¿Cómo se gana la presidencia en EE. UU.?, y análisis del primer debate presidencial’ el próximo 30 de septiembre; ‘Los estados clave en el midwest y análisis del primer debate vicepresidencial’ para el 7 de octubre; el debate ‘Los estados clave en el suroeste y análisis del tercer debate presidencial’ el 22 de octubre. Asimismo se transmitirá en vivo la jornada electoral por TV UDLAP y habrá análisis de expertos durante la emisión.