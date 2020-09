Gobierno de la Ciudad agiliza la regularización de predios ejidales sin intermediarios 

BOLETÍN DE PRENSA

STAFF/AEH

Para garantizar certeza jurídica sobre los predios ejidales que posee la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, realiza la firma del Convenio de Colaboración para la Gestión y Regularización del Suelo, en sus diferentes tipos y modalidades con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Del total de asentamientos no regularizados en el Municipio, 30 por ciento son lotes ejidales, con esta firma, la administración municipal dotará de acompañamiento para que estos espacios sean escriturados por sus propietarios.

Al respecto, la alcaldesa destacó la importancia de caminar de manera coordinada y acatar el mandato de la ciudadanía, al conjuntar acciones con la Federación para planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar programas, proyectos, estrategias, acciones, obras e inversiones relativos a la gestión y regularización del suelo, con criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable.

“Sabemos que la certeza jurídica, el acceso a ciudades sostenibles, asequibles y sustentables, es algo que se había dejado de hacer, o que nunca tuvo una relevancia, quizá tan importante, como nos corresponde ahora”, remarcó Rivera Vivanco

El convenio refrenda el compromiso de la actual administración con la ciudadanía para brindar seguridad patrimonial y tenencia de la tierra, derechos al que todas las personas deben tener acceso. De igual forma, con estas acciones, se brindará apoyo a la ciudadanía para agilizar los trámites de escrituración definitiva e inscripción en el Registro Público de la Propiedad o en su caso ante el Organismo Descentralizado correspondiente.

Liza Aceves López, secretaria de Ayuntamiento, informó que, a través de la Dirección de Bienes Patrimoniales, se realizaron las gestiones administrativas y jurídicas necesarias para la realización de este convenio de colaboración.

“Los intermediarios no son parte de los gobiernos, no son parte de una transformación democrática y los derechos ciudadanos no tiene que ser gestionados por un tercero”, puntualizó la secretaria, como parte del compromiso de este Gobierno de la Ciudad por trabajar siempre acatando la ley y combatiendo la corrupción

Por su parte, el director del INSUS, José Alfonso Iracheta Carroll, agregó que con estas acciones se dan los primeros pasos para establecer una larga y consolidada relación que permitirá a la población del Municipio de Puebla acceder a diferentes programas de la institución que preside.

Como testigos de este avance en materia de tenencia de tierra, estuvieron presentes Edgar Damián Romero Suárez, consejero jurídico de Presidencia; Ana Sharey Eulogio Aguilar, representante regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Puebla; Pedro Foncerrada López, director de Bienes Patrimoniales; y Héctor Andrés Mateos Márquez, jefe de Departamento de Tenencia de la Tierra, éstas últimas pertenecientes a la Secretaría de Ayuntamiento.