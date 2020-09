La franquicia, muy importante para la reactivación económica, afirma empresario

Hipólito Contreras

La franquicia es un modelo de negocio ideal para la reactivación de la economía de México, genera riqueza compartida, no concentra riqueza, sino que la dispersa, no es lo mismo que una marca tenga mil sucursales propias, lo cual es una forma de concentración, a que una franquicia tenga mil negocios en manos de mil familias, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana.

La franquicia es la mejor escuela de negocios, ya que quien no tiene experiencia emprendiendo lo puede hacer por la vía más segura yendo de la mano, siendo guiado en todos los pasos por una empresa franquiciante que tiene un modelo de negocios ya probado y que ha sido exitoso, expresó.

Expuso que las franquicias de autoempleo serán las que tengan mayor auge en lo que resta del año y en el 2021, lo que cubre una importante función social, porque cuando una persona genera por lo menos su propio empleo, estamos contribuyendo a abatir la estadística social muy grave de las personas que hoy no tienen ninguna posibilidad de ingreso.

Lo que buscamos, indicó, es sumar y contribuir en este momento en el que el país nos necesita para salir lo más rápido posible del estancamiento económico, no ha terminado la pandemia, no hay que relajarnos, no hay que cambiar las medidas, pero sentimos que estamos entrando en la recta final, pero empieza apenas el camino hacia la recuperación económica.

El sector franquicias va a ser un muy ágil en la reactivación de la economía y el empleo en Puebla y el país, reiteró.