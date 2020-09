Raúl Ornelas y Luis Monroy presentarán el concierto “…De Copas”, juntos por primera vez en streaming

Viernes 25 de septiembre, 21:00 horas, presentado por “El Foro Virtual Puebla”. Accesos por boletia.com

Por Mino D’Blanc

La sensibilidad y el romanticismo de dos grandes de la canción contemporánea en español las podrá disfrutar el público desde su casa el próximo 25 de septiembre a las 21:00 horas vía streaming.

“…De Copas” es el concierto virtual que ofrecerán Raúl Ornelas y Luis Monroy, presentado por “El Foro Virtual Puebla Centro de Livestream”.

El chiapaneco Raúl Ornelas, quien ha regalado a la historia musical canciones como “Quien te dio permiso”, “El manual de lo prohibido”, “No era necesario”, “No te espantes”, “Manías”, “Que bendición”, “Discretamente”, “Cada vez que lloras”, entre muchas otras que pertenecen a sus producciones discográficas como solista y otras que popularizó con el grupo “Tres de Copas”, al cual perteneció y en el que también componía, al igual que sus compañeros Jaime Flores y Luis Monroy, promete el streaming más romántico para todos sus fans y para el público en general una velada inolvidable que podrán disfrutar desde su computadora, su laptop, su tableta o su aparato celular.

Y es que no solamente estará Ornelas con la perfectible fusión de su voz, su creatividad y su guitarra, ya que también participará Luis Monroy, quien su primera grabación “A la mitad de la cama” en coautoría precisamente con Ornelas, les interpretó Mijares, Pandora, Bobby Pulido e Ivonne Avilés. Con la canción “Mi funeral”, interpretada por Víctor García, también en coautoría con el artista chiapaneco y con Jaime Flores, obtuvieron el reconocimiento BMI en 2005. Con “Qué voy a hacer con mi amor”, nuevamente compartiendo créditos composicionales con Ornelas, fue una de las más escuchadas en el 2005. Cabe mencionar que “Tres de Copas”, grupo al que perteneció él y Ornelas, alcanzó el reconocimiento a nivel mundial por la canción “Amor mío”, que crearon los tres integrantes de dicho grupo y que fue el tema oficial de la telenovela “Belinda”. Además, Luis Monroy ha realizado el soundtrack en coautoría o solo de las telenovelas “Amy, la niña de la mochila azul”, “¡Anita, no te rajes!”, “La esposa virgen”, “Pablo y Andrea”, “Tu cara me suena” y “Me declaro culpable”, así como de las películas “El crimen del padre Amaro” y “Zapata, el sueño del héroe”. Canciones como “Te amaré más allá”, “Creí”, “Prometimos”, “Que sabes tú”, “Para olvidarte”, “Vivo perdido”, entre otras, las interpretará.

Y seguramente complacerán a todas las personas que sean testigos de dicha bohemia, de cantar no solo individualmente, sino también a dúo varios de los temas que han compuesto en coautoría y los éxitos que lograron con “Tres de Copas”, lo que es un motivo más para no perderse este sensacional concierto “…De Copas”.

Los accesos por pantalla se adquieren en boletia.com