Campesinos de la Resurrección piden se liberen sus pagos de predial de 170 hectáreas

Hipólito Contreras

Ni el gobierno del municipio de Puebla ni el del gobierno del estado han dado respuesta al problema que enfrentan los campesinos de la junta auxiliar de la Resurrección para se libere el pago del impuesto predial de 170 hectáreas ya que cuentan con las respetivas escrituras, informó Arturo Mendoza, asesor jurídico de los campesinos.

Lo que nos preocupa, dijo, es que el ayuntamiento de Puebla está por irse, la presidenta Claudia Rivera Vivanco prometió dialogar con vecinos de la Resurrección una vez que iniciara su gobierno, pero nunca lo hizo.

Ella, señaló, no se ha tomado la delicadeza de regalarnos cinco minutos, le pedimos que ya libre nuestras cuentas prediales, si el municipio y estado no pueden resolver esta situación vamos a pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pedimos que de los acuerdos que se firmaron el pasado 10 de marzo en Gobernación del estado se cumpla.

Pedimos que se respeten nuestros derechos, pedimos al Ayuntamiento que bloquee las cuentas prediales de los que vienen pagando y reconozca de los que no están activos, s nuestras escrituras datan de 1940, 1960 y 1965, no es posible que una escritura de 2017 se empalme con nuestras escrituras y no es nada más Resurrección, hay gente con muchos recursos que hacen lo mismo, les roban a los campesinos, expresó.

Recordó que el 10 de marzo de este año en una marcha a Casa Aguayo el gobernador los atendió e instruyó al Secretario de Gobernación David Méndez viera el caso, entregaron un documento donde se pide cartografía al director de Catastro del estado relativo a las 170 hectáreas de la Resurrección, y se pidió al Registro Público de la Propiedad copia certificada de la escritura de Carlos Juárez Camacho, quien dice ser el propietario del predio, pero hasta hoy no han entregado nada.