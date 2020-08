Antorchistas piden apoyo al gobierno estatal para sus integrantes

Hipólito Contreras

Irais Lima, madre de familia, hizo un llamado a Morena y al gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, para que escuche a la comunidad estudiantil asociada a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), que pertenece a Antorcha Campesina y que demanda atender las necesidades de los estudiantes ahora que las clases son en línea.

“Millones de estudiantes sufren ante la falta de internet, la falta de computadoras, celulares y hasta de luz eléctrica, y el gobernador del estado le da prioridad a unos uniformes sabiendo que gran parte de la población estudiantil sufre al no poder seguir con sus estudios”, expresó.

“Si nosotros no contamos con nada de servicios, ellos no pueden tomar clases, la FNERRR es un grupo de jóvenes, yo como madre de familia no cuento con internet para que mis hijos entren a sus clases, por eso le exijo al gobernador del estado que haga caso a la exigencia que le hacen los jóvenes de la FNERRR, los padres de familia y los maestros”, expuso.

“Yo no quiero uniformes nuevos para mis hijos, quiero que el gobernador nos dé solución a la educación de nuestros hijos”, concluyó.