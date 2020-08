La Confederación Internacional de Mexicanos en el Exterior lleva 25 connacionales muertos por la pandemia repatriados a nuestro país

Hipólito Contreras

La Confederación Internacional de Mexicanos en el Extranjero sigue repatriando urnas que contiene las cenizas y cuerpos de poblanos fallecidos en Estados Unidos por el coronavirus, a la fecha van cerca de 500 poblanos que han muerto en esta pandemia.

José Plácido Jiménez Amigón, presidente de la Confederación, informó que la organización ha repatriado 25 urnas, que han sido llevadas a municipios de la Mixteca, tres cuerpos fueron llevados a Pochutla Oaxaca, los mismos vienen de Alabama y Carolina del Norte, otros fueron llevados al municipio de Petlalcingo y Cholula.

Indicó que la mayor parte de enfermos corresponde a los estados de Nueva York y Nueva Jersey, hay algo muy importante, dijo, los familiares que rescatan las cenizas de sus familiares y tratan de traérselas a México, pero no se puede porque en el aeropuerto no los van a dejar, las cenizas se mandan al consulado donde le ponen un número, nombre y sean repatriados vía aérea, éste es el procedimiento, dijo, pero ellos se aferran a llevarlas por sus cuenta, pero no se puede, hay mucha gente ignorante, a pesar de que están en un país de primer mundo, hay una vía alterna que es el consulado.

Indicó que en Estados Unidos hay un rebrote de la pandemia por lo que se siguen tomando las medidas preventivas para evitar que sigan los contagios y muertes.