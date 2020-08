Foto ¿Pedro Fernández como Luis Miguel?, luce irreconocible

SHOW NEWS

El cantante reapareció en un en vivo al lado de Isabel Lascurainy hay quienes aseguran que Pedro Fernández terminó como Luis Miguel, abusando de los “arreglitos”

Pedro Fernández ha reaparecido en redes sociales, en esta ocasión, de la mano de la Pandora, Isabel Lascurain; pero lo que se hizo noticia fue su rostro ¡irreconocible!.

Los fanáticos de Pedrito quedaron anonadados al observar su rostro y aseguran que terminó como Luis Miguel, deformando su cara.

Isabel Lascurain decidió compartir una imagen del encuentro con Pedro Fernández en sus redes sociales y fue ahí donde se detonaron los comentarios, hubo quienes señalaron que no lo reconocieron, mientras otros más, aseguran que def0rmó su rostro como Luis Miguel.

Gracias Pedro por estar en el Live, qué pena que se cortó pero ya me rescataron toda la plática completa, ufff, que suerte. Te quiero mucho, mucho. @pedro.fer #isabelmentemusical #YoMeQuedoEnCasa #loveyourself, escribió Isabel junto a la recopilación de imágenes de ambos platicando de forma muy amena.

Fue por medio de la magia de Instagram Live que ambos cantantes se conectaron con sus seguidores, quienes no dejaron pasar por desapercibido que el protagonista de Hasta que el Dinero Nos Separe se realizó algún “arreglito” no muy favorecedor.

Pedrito, quien es un personaje muy querido por los mexicanos y comenzó su carrera artística preocupó mucho a quienes observaron las imágenes y también lo compararon al Alfredo Palacios.

El rostro del también actor luce sin arrugas y da la impresión de estar inflamado, sus ojos lucen también distintos, se ven más pequeños y alargados.

Ese Pedrito ya bien operado, pensé que era Alfredo Palacios ���� , comentó Acosta Maricela.

Jesús!!! Que le pasó a Pedrito Fernández?, agregó Ana.

No lo reconocí, escribió Aidé Esponda.

Que se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sexto ��‍♀️��‍♀️, dijo la sorprendida Dinora.

La publicación fue compartida por Isabel Lascurain el pasado 11 de agosto y ha superado los 2 mil quinientos Me Gusta; además, no todos los comentarios fueron negativos, hubo quienes no hablaron sobre la apariencia de nadie y agradecieron la charla y quienes pidieron compartir la charla nuevamente.

También hubo seguidores que aplaudieron que si tienen la posibilidad de hacerse “arreglitos” lo hagan y que no les debería de preocupar lo que diga la gente.

Pedro Fernández ha estado algo alejado de la Televisión, una de sus actuaciones más recordadas fue Hasta Que El Dinero Nos Separe en 2009, trama que protagonizó al lado de Itatí Cantoral y donde dio vida a Rafael Medina Nuñez.

Pero la trayectoria de Pedrito, como muchos lo llaman, va más allá de eso. El pequeño Pedrito está en la mente de muchos con las imágenes de la película La niña de la mochila azul, de donde se desprende la canción La de la Mochila Azul, una de las más emblemáticas del cantante.

Fernández ha sido parte de siete telenovelas: Hasta el fin del mundo, Hasta que el dinero nos separe, Cachito de cielo, Buscando el paraíso, Alcanzar una estrella, Tal como somos y Arcoiris.

Por otro lado, ha sido parte de más de 20 películas; pero es su carrera como cantante del regional mexicano la que le ha dado mayores satisfacciones.

Solo sus más fervientes fans saben que el nombre real de Pedro Fernández es José Martín Cuevas Cobos y que su nombre artístico es una fusión de dos grandes figuras de la música mexicana: Pedro Infante y Vicente Fernández.

Pedrito Fernández nació en Guadalajara, Jalisco el 28 de septiembre de 1969) y se ha desarrollado de distintas formas en el ambiente artístico, como : cantante, actor, productor y compositor mexicano de música ranchera.

A pesar de que muchos cuestionan su talento como actor, tiene en su haber un premio TVyNovelas a mejor actor por Hasta que el dinero nos separe. Pero ha sido nominado en diversas ocasiones: como Mejor revelación masculina en 1986 por Juana Iris; en 1994 como Mejor actor juvenil y Mejor tema musical con Buscando el paraíso; y en 2010, Mejor tema musical por Hasta que el dinero nos separe.