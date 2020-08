Gobernador Barbosa anuncia demanda contra Emilio Lozoya por daño moral

Jessica Meléndez

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que presentará una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien reto a presentar pruebas en su contra, luego de que señalará que el mandatario estaba implicado en la entrega de moches para la aprobación de la Reforma Energética.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta reiteró que nunca tuvo ningún tipo de contacto con Lozoya Austin, ni recibió o pidió dinero a cambio de su voto a favor cuando fungía como legislador y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Sentenció que las declaraciones donde señala que entregó a siete ex legisladores, en conjunto 80 millones de pesos como soborno son totalmente falsas y no existe ninguna grabación o prueba de otro tipo de ratifique lo contrario.

Asimismo, negó que le haya solicitado el trasladado de uno de sus hermanos trabajador de Pemex en Guerrero a las oficinas centrales de la empresa. Pues aseguró que su hermano lleva más de 30 años laborando en distintas partes del país.

Cabe señalar que los siete ex legisladores señalados son, el propio mandatario Luis Miguel Barbosa Huerta, Ernesto Cordero Francisco Domínguez ex legislador del Partido Acción Nacional (PAN), David Penchyna ex senador Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Luis Lavalle del PAN, así como Salvador Vega Casillas y Ricardo Anaya ambos del albiazul.