Compartiendo talento con jóvenes poetas y pintores

Carlos Javier Jarquín

“En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud”.

El pasado jueves 6 de agosto tuve el privilegio de compartir un agradable encuentro virtual poético-artístico, llamado: “Poesía, arte y cultura en tiempos de pandemia”, por vía Zoom. Exclusivamente con jóvenes de Costa Rica, de (7:00 a 9:00 pm., hora local). Este exquisito evento estuvo organizado por el poeta, escritor y docente Yordan Arroyo Carvajal, presidente Nacional de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE) en Costa Rica y por mi persona.

Cada participante habló un poco de su trayectoria literaria, después leyó su poema, Yordan y yo comentamos brevemente cada poema leído. Contamos con la presencia de dos invitados especiales y fueron: Juan Carlos Chavarría Chorres, uno de los más destacados artistas plástico contemporáneo de Costa Rica, también es Director de la “Fundación Transformación en Tiempos Violentos”, y Luis Gustavo Lobo Bejarano, maestro, gestor cultural, investigador, declamador y crítico literario, él nos deleitó con la lectura de varios textos poéticos.

Este recital fue todo un éxito, disfruté muchísimo de cada verso leído y seguro que todos los presentes se deleitaron de la velada poética. Esta bella región Latinoamericana si por algo se identifica es por tener tanto jóvenes talentosos, penosamente el apoyo que brindan los líderes políticos es mínimo e invisible.

En este link puedes ver esa amena reunión virtual: https://youtu.be/J5xFzRDwHfc

Comentarios

Me sorprendió ver tantos artistas deslumbrando a través del acto de la palabra o la pintura que es un tipo de palabra emitida a través de otro código, es necesario señalar que se sigue trabajando fuerte por el bienestar de nuestro país. Por ende, conforme el tren ha ido avanzando, más pasajeros se han incorporado en esta aventura. Como lo diría el poeta costarricense Jorge Debravo: debemos ser hermanos (metáfora de la armonía y la unión que necesita el mundo entero para el progreso y bienestar social) para crecer de la mejor manera posible. En fin, certifico, estos espacios culturales tienen la misión de potenciar los talentos de nuestro país para el bienestar humanístico. Yordan Arroyo Carvajal

De verdad que quedé muy contento, muy agradecido por la invitación, muy satisfecho porque una actividad donde se hable de arte, donde se hable de literatura, donde se hable de pintura, donde se hable de música, es una actividad que merece todo mi respeto, merece todo mi aprecio, merece todo mi cariño… esta actividad no debe ser la primera debe ser la primera de muchas hay mucho que se puede plantear, hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se puede mejorar en este país, si solamente le ponemos un poquito más de importancia a las cosas que se han querido dejar pasar como no importantes y que siguen estando vigentes en nuestro caso; la poesía, la música, la pintura, la literatura, el arte en general es lo que hoy por hoy nos está salvando en este momento; ni la tecnología, ni la economía, ni la política, ni otras herramientas que se han dado y que se han implementado como lo más importante es lo que nos está salvando muchas de esas cosas más bien nos están hundiendo y qué es lo que está rescatando al ser humano; esa pasión por el arte, esa pasión por la vida, esa pasión por lo bello, esa pasión por lo bueno. Luis Gustavo Lobo

Me gustó mucho la buena vibra, me encantó la oportunidad de darle una ventana a nuevos talentos, felicitarlos por eso, realmente eso me pareció maravilloso, me pareció muy alto las poesías, yo creo que a todos nos sorprendieron algunas de las poesías. En términos generales me sentí muy bien, se hace como una especie de peña cultural virtual donde todo el mundo expone un poquito de lo que hace, muy linda la idea inclusive de involucrar músicos, cantantes, poetas y pintores. Gracias por la invitación. Juan Carlos Chavarría

Nombres de los participantes

Esteven Venegas Carvajal, Jordan Ulate Dondi, Yurien Vindas González, Jennifer Rojas González, Joset André Navarro Abarca, Douglas Vega Cordero, Claudia Sánchez, Fernanda Rodríguez, José Luis Arguedas Arce. Además, estuvo presentes la joven pintora y emprendedora, Merlyn Sánchez Zúñiga.