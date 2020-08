Aguascalientes, Baja California, CdMex, Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán…el “castigo” que les cobró el Covid19 por reabrir sus actividades productivas

Debate

Roberto Desachy Severino

Luego de más de 4 meses de frenón económico, de que las armadoras VW y Audi retomaron su producción y de que la mayoría de los estados del país regresaron al trabajo desde hace varias semanas, era lógico y hasta deseable que el gobierno estatal permitiera la reapertura de los negocios el pasado 7 de agosto, como ocurrió.

Y sí, muchos poblanos festejaron, reabrieron sus comercios, restaurantes, cafeterías, industrias, etc. Pero el Coronavirus no perdona y pronto aplicará un castigo a Puebla, como hizo en Aguascalientes, Baja California, EdoMex y la gran mayoría de las entidades cuando intentaron retomar su vida económica: Tan peligroso es abrir como no hacerlo: Gobernador Barbosa al dar a conocer la reapertura de la actividad productiva

Es una verdad ineludible que el Covid19 cobrará su cuota de contagios y defunciones después de la reapertura económica poblana. El que se retome la actividad productiva incrementa el peligro de contraer el virus, ya que puede generar una falsa sensación de tranquilidad, además de que quienes nunca se quedaron en sus casas seguirán sin hacerlo, mientras que aumenta la posibilidad de que vayan a la calle muchos que, antes estaban resguardados.

Así que el llamado “rebrote covid19” parece ser un destino inevitable para el estado. Las únicas dudas son cuándo comenzará y cuáles serán sus alcances, porque queda claro que el confinamiento no podía –ni debía- ser eterno: Éstos son los sectores que podrán iniciar su actividad económica este viernes: Secretaría de Economía

GUERRERO, EDOMEX, ENTRE ESTADOS CON PEORES REBROTES

Una investigación realizada por mi compañera reportera Marisela Allende Marcito detalla el nivel de “castigo” que el Covid19 aplicó en otras entidades, 15 días después de que reabrieran sus actividades. Aunque también demuestra que algunos sí lograron controlar –con mayor o menor eficiencia – los rebrotes sin tener que volver a cerrar su vida económica.

En Aguascalientes se retomó la producción el 19 de mayo, cuando llevaban 477 casos de Coronavirus y 20 defunciones, pero 15 días la pandemia había infectado a 939 personas con 36 fallecidos, casi el doble de los registrados antes. En Baja California fue peor, debido a que se regreso a la vida laboral el 4 de mayo, cuando sus cifras eran de 251 muertes y 1808 enfermos, que dos semanas después se incrementaron a 3 mil 603 contagios y 603 fallecidos.

Las experiencias de otras entidades justifican el llamado permanente del gobierno estatal a mantener las medidas de contención del virus, pese a la reapertura productiva. Nadie quiere que en Puebla pase lo mismo que en Guerrero, donde el 2 de julio había 3 mil 228 contagiados con 495 defunciones y, el 18 de ese mes, la pandemia se había elevado a 8 mil 843 enfermos y mil 188 fallecidos.

Por ejemplo, en Guanajuato se incrementó en 54 por ciento la cantidad de contagios de Coronavirus una vez que su economía fue reabierta y su gobierno, encabezado por el panista Diego Rodríguez Vallejo, tuvo que hacer a un lado su infundado optimismo de creer que el 10 de agosto podrían reiniciar las clases de manera presencial: Prevén el 10 de agosto reinicio de clases presenciales en Guanajuato

JALISCO SÍ PIERDE, AL MENOS CONTRA EL COVID19

Pero lo que pasó en Jalisco con el retorno de la vida económica fue dramático, casi puede calificarse como una tragedia humano-sanitaria: Llama Gobierno de Jalisco a mantener aislamiento por COVID-19

Cuando reabrió su economía, el 1ro de junio, tenía 1802 enfermos y 151 muertos por Covid19. Para el 16 de ese mes, su cantidad de contagios era de 9 mil 921 con mil 147 defunciones, lo que demostró con toda claridad que la administración de Enrique Alfaro Ramírez no estaba –ni con mucho- preparada para afrontar el proceso de reapertura.

Así que queda más que claro que aunque el retorno a la actividad productiva era necesario e impostergable, habrá que esperar a finales de este mes para saber cuál será el castigo que el Coronavirus nos impondrá. Al tiempo.