¡Hay amor! Belinda y Christian Nodal cantan juntos en ‘La Voz’

MILENIO

Tras destapar su relación romántica a través de las redes sociales, los cantantes Belinda y Christian Nodal están en el foco mediático, pues cualquier acto de cariño que se profesan es convertido en un meme o una noticia, tal es el caso de un comentario que hizo el cantante de música regional sobre si la famosa roncaba.

Para aprovechar la atención que ha generado la pareja, el reality La Voz, donde ambos fungen como jueces a lado de Ricardo Montaner y María José, decidió darles espacio para interpretar juntos un tema que se volvió popular en voz de Nodal: “De los besos que te di”.

“Es una canción que me gusta mucho y más de Christian. Feliz, la verdad, me siento muy contenta”, reveló Belinda antes de subirse al escenario con su actual pareja.

“El que le diera Beli su toque a la canción para mi fue un honor. Es un orgullo cantar con la princesa del pop en regional, es algo muy bonito”, refirió Nodal.

“Desde el año pasado que escuché esa canción siempre me gustaba y siempre la cantaba. Cuando supe que ibas a estar conmigo de coach, dije: ‘Quiero cantar esa canción con él, por favor’. Entonces se lo dije y ya se me hizo”, contó Belinda.

“A mi me encanta el género regional. Sé que yo tengo mi estilo. De repente Christian me dice ‘No, deja tu estilo así, se ve muy bien’. Me encanta aprender, me gusta evolucionar y ser diferente, no tener miedo, me encantan los retos y poder cantar con un artista tan grande, tan talentoso, es un reto”, agregó la cantante.

“Cuando nosotros nos conocimos en unos premios, cuando pasó eso, después hablamos para hacer una canción juntos, entonces…”, dijo Nodal, aunque no terminó su frase, pues Belinda lo interrumpió.

“Siempre estuvimos en contacto. Ya ahorita está más serio en el programa, pero se echa sus chistes de repente”, agregó la famosa.