Artesanos anuncian la segunda edición de la Feria Somos Uno

Hipólito Contreras

Después de cuatro meses de no haber laborado, la Organización Ciudadana Agraria anuncia la Segunda Edición de la Feria Artesanal Somos Uno, se realizará del 14 al 16 de agosto de 11 de la mañana a 7 de la noche, en la 11 oriente 216 de la capital del estado, estarán artesanos de diez municipios del estado entre otros Cuetzalan, Zacapoaxtla, San Martín Texmelucan, Zacatlán, Atlixco, Izúcar de Matamoros.

Venancio Nájera, artesano, informó que vendrá gente de San Luis Potosí, Tlaxcala, Chiapas, entre otros estados, entre todos, dijo, apoyamos la reactivación de la economía local, vamos a encontrar productos como mezcal de sabor, bordados de la zona de Tehuacán, Cuetzalan, papel picado de Huixcolotla, producto que se usa mucho el Día de Muertos.

Indicó que después de cuatro meses sin poder trabajar por la pandemia, han reiniciado con éxito, “esperamos a toda la comunidad que nos visite, que venga a ver el trabajo de todos los artesanos, es una maravilla cada uno en su rama, vienen a dar lo mejor de sí, cada artesanía es una maravilla creada por manos mágicas, a nombre de todos los artesanos los invitamos cordialmente, estamos pasando una situación muy difícil, no tenemos dónde ir a exponer nuestros productos”.

Indicó que en la primera edición de la feria hubo una afluencia del 65 por ciento, la gente llegó y compró productos, “ es muy importante que hagamos conciencia, estamos aplicando las medidas sanitarias, cada artesanos está a un metro de distancia, usan cubre bocas, gel antibacterial, en la entrada hay un filtro sanitizante, nadie podrá entrara sin cubrebocas, el aforo no será mayor a las cincuenta personas, todo está controlado, productos alimenticios como el mole, se le despacha a la persona, es para llevar, no se pueden quedar en el recinto, no podemos permitir que se aglomere la gente, pero sí pueden venir a hacer sus compras.