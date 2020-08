Mientras los hospitales atienden casos de Covid-19, el cáncer avanza en México

FORBES MÉXICO

Algunos diagnósticos se han retrasado debido a que los enfermos no quiere asistir a los hospitales por miedo a infectarse o porque atienden casos de Covid-19 que retrasan las citas.

La tasa de letalidad de pacientes con cáncer en México puede verse incrementada en los últimos meses debido a que a muchos enfermos han retrasado su diagnóstico para evitar infectarse de Covid-19 y por los retrasos en las citas médicas en los hospitales que atienden casos de este virus.

“Lamentablemente en algunos de los casos ha habido retrasos en los diagnósticos porque la gente no está yendo a los hospitales. Para pacientes que requieren biopsia o ir al hospital para las infusiones y demás lamentablemente sí ha habido retrasos en esas citas y eso tiene un impacto al final en el tratamiento de los pacientes, en los resultados o efectos”, dijo en entrevista Sandra Sánchez y Oldenhag, directora General de la región Norteamérica de Novartis Oncología.

Sánchez explicó que afortunadamente muchos de los tratamientos que produce y comercializa Novartis son orales por lo que algunos pacientes pueden seguir su tratamiento a través de una llamada telefónica o vía internet, con la telemedicina, que el sector privado ha adoptado en un 90% pero que ha dejado fuera al sector público por el número de pacientes y la falta de tecnología.

“Estas personas lamentablemente tienen sus sistema inmunológico suprimido y están en mucho mayor riesgo de un contagio de Covid-19 y estamos tratando de apoyarnos para ver como esos pacientes pueden tener un apoyo médico sin tener que ir al hospital, también estamos evaluando aquellos medicamentos que requieran infusiones para ver si se puede hacer en clínicas fuera de los hospitales de Covid 19, porque lamentablemente mucho de los hospitales de especialidad tratan este virus”, agrega Sánchez y Oldenhag.

El cáncer es la tercera causa de muertes en México y está creciendo, sobre todo el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que son los de mayor incidencia.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) revelan que entre 2010 y 2018 las defunciones relacionadas con el cáncer, o tumores malignos, han pasado de 70,240 a 85,754. Mientras que las mujeres son las que registran un mayor número de decesos, pues sólo en 2018 se reportaron 44,164 casos, lo que representa un alza de 23.2% respecto a 2010.

El reporte explica que en México se diagnostican 191,000 casos de cáncer al año, de los cuales 84,000 fallecen. Estas cifras lo ubican como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica.

Desabasto de medicamentos

Aunado a este problema, en el último año y medio varios pacientes de cáncer y padres de familia de niños con esta enfermedad se han enfrentado en múltiples ocasiones con el desabasto de medicamento confrontando más de una vez al Gobierno por demandar esta situación y solicitar que se regularice el suministro.

El pasado 27 de mayo, un grupo padres de familia salieron a las calles de la Ciudad de México para realizar una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud para exigir a las autoridades de salud el abastecimiento de medicamentos oncológicos tras un mes y medio de escasez.

Los padres de familia levantaron la huelga dos días después tras llegar a un acuerdo con la dependencia en donde les aseguraron que el 6 de junio se recibiría un cargamento con 15,574 cajas de ciclofosfamida, fluorouracilo, vincristina y oxaliplatino.

Sin embargo, este desabasto sigue sucediendo en hospitales como el Instituto Nacional de Cancerología, en dónde Édgar Jaimes, de 31 años de edad señaló a Forbes México que desde mediados de junio que al asistir a su más reciente cita médica los doctores le dijeron que no tenían una lista de medicamentos que le recetaron.

“Esta última vez que fui la doctora me dijo que no tenían una lista de medicamentos, no había nada y la cara de los doctores fue de “¿qué hacemos?”. Hay un medicamento básico que se utiliza en muchas quimioterapias que lleva meses sin haber y, entonces, me pidieron que agendará una quimioterapia en el hospital para aplicación intravenosa pero tampoco me aseguraron que lo fueran a tener. Están atados de manos, no tienen los insumos, no tienen las armas para poder luchar contra estas enfermedades”, dijo en entrevista telefónica.

Jaimes está en una etapa menos agresiva del cáncer en dónde tiene que tomar un tratamiento oral de 10 días al mes. Al no haber estos medicamentos en el hospital tiene que conseguirlos por su parte y pagar cerca de 2,000 pesos.

En enero, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició una investigación en torno al suministro de medicamentos de la empresa Pisa, debido a que supuestamente de que ha privilegiado sus intereses comerciales en detrimento del abasto de los fármacos utilizados en la atención a los menores con cáncer.

“Había una empresa en México que era la que suministraba la mayoría de estos productos para el abasto del sector salud. A esta empresa le suspendieron varias líneas de fabricación por el momento, esperemos que lo recuperen para que puedan hacerlo en un futuro. Y por eso es que se dejo de suministrar estos productos, es una muestra más de la importancia de tener una industria fabricante en el país como no hay ese mercado spot de medicamentos en el extranjero difícilmente pueden salir al mundo de buscarlo”, señaló Rafael Gual, presidente de la Cámara Nacional de la industria Farmacéutica (Canifarma).

Gual se refirió a la Ley de Adquisiciones que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, que turnó al Senado, para comprar medicamentos en el extranjero de forma directa y sin licitación.

Por su parte, Novartis aseguró que han estado entregando medicamento sin ningún problema a todos los hospitales.

“Reconocemos que el tema de desabasto causa algunas molestas, es lamentable y no debería de pasar nunca pero sí estamos colaborando con algunas Instituciones de Salud, con la autoridad y somos un socio estratégico y queremos agregar valor”, agregó Sánchez y Oldenhag.

Mientras que en el caso de las compras en el extranjero Novartis dijo que está alineado con la postura de la Canifarma para que exista un diálogo abierto y transparente con el gobierno para encontrar soluciones, aunque dijo que no le afectaría en el caso de Novartis Oncología.

“En el caso específico de Novartis, que tenemos medicamentos patentados no le veo un riesgo porque al final del día son únicos, entonces no es que pueda ir a otro país a conseguirlo porque se tendría que ir a comprar a otro Novartis; sin embargo, estamos alineados con la postura de Canifarma y las asociaciones de tener el dialogo, abierto y transparente con el gobierno”, explicó Sánchez.

Las compras en el extranjero no resolverán el problema de abasto porque este ha sido resultado del cambio de modelo de compras al que ha sido ajena la Industria. Además, se afectará a los miles de mexicanos que trabajamos en este sector, a estudiantes y sobre todo a los pacientes pic.twitter.com/at9PsdNrHg — CANIFARMA (@canifarma) July 29, 2020

La expresidenta de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) , aseguró que uno de los grandes retos del sistema de salud en México es que está fragmentado debido a que tienen cerca de 146 sistemas de salud en México –en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), además de el sector privado— por lo que es muy complejo alinear a todas esas instituciones.

“Entonces eso lo han tratado de hacer a través de compras consolidadas pero cada uno tiene al final su diferencias y eso lo vuelve más complejo”, señala la directora.

Novartis apuesta por tratamientos para combatir al cáncer

El área de Novartis Oncología hoy representa el 21% de las ventas totales de la farmacéutica suiza que se traducen en 14,370 millones de dólares de ventas 2019 y 7,196 millones en el primer semestre de 2020.

“Es una apuesta muy grande, el cáncer está creciendo considerablemente, nuestro compromiso es poder modificar la enfermedad, retenerla o curarla. Somos de las pocas compañías que invierten el 20% del total de sus ventas en Innovación y Desarrollo, por eso tenemos cuatro áreas terapéuticas –cáncer de mama, melanoma metastásico, neoplasias mieloproliferativas, así como Anemia Aplásica y Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)—“, dice Sánchez.

En México vende cerca del 90% de su portafolio—con más de 25 medicamentos de oncología y hematología— al gobierno, ocupando el segundo lugar de participación de mercado en el suministro de medicamento oncológico.

El valor del mercado oncológico en 2019 fue de 404 millones de dólares con un crecimiento de 5% en 2020, dando un valor de 424 mdd, de acuerdo con Novartis.

“Nosotros estamos buscando forma de ampliar la disponibilidad del medicamento trabajando con el gobierno, especialmente trabajando con poblaciones desatendidas, yo soy una fiel creyente de las alianzas y la colaboración de todos los actores. Tenemos que encontrar esa solución de alguna manera, con la academia, sistemas de asistencia médica, las organizaciones, la Unicef, pacientes, etc”, puntualizó.

El mercado global de medicamentos terapéuticos oncológicos alcanzará hasta 200,000 millones de dólares para 2022, con un crecimiento promedio del 10-13% en los próximos cinco años.