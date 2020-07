Bolsonaro da positivo por COVID-19 en nueva prueba diagnóstica

PRNewswire

El presidente Jair Bolsonaro afirmó el miércoles (15), en una transmisión por redes sociales, que dio positivo a un nuevo de coronavirus. El mandatario está en tratamiento desde el pasado 7 de julio, cuando se confirmó su diagnóstico, y sigue aislado en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial, desde donde se ha reunido con su gabinete ministerial por videoconferencias.

En el video de poco más de 4 minutos, Bolsonaro habló de sus síntomas y reiteró que ha estado tomando hidroxicloroquina, una droga que no tiene eficacia comprobada científicamente y cuyo uso por parte de los pacientes de COVID-19 ha generado controversia entre los médicos.

“Fui medicado desde el principio con hidroxicloroquina, con la recomendación de un médico. Me sentí mejor al día siguiente. No tuve síntomas fuertes más allá de una pequeña fiebre el lunes pasado, 38 grados, un poco de cansancio y dolores musculares. Sea una coincidencia o no, a mí me funcionó [la hidroxicloroquina]”, dijo.

“No existe ningún medicamento en el mundo que tenga eficacia comprobada científicamente. No estoy haciendo campaña por ningún medicamento. No estoy recomendando nada. Recomiendo que busque a su médico y converse con él”, agregó Bolsonaro.

Desde que fue diagnosticado, Bolsonaro está siendo acompañado por el equipo médico de la Presidencia.