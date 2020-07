El Turno de las 12…cumple 5 años al aire en el 96.9 FM

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Conducía mi auto una de estas noches de la semana por las calles de Puebla y me encontré con algo bastante recomendable y dije, se lo tengo que contar a todo el respetable que semana a semana me lee, precisamente hablo de un programa de radio que se llama El Turno de las 12 el cual me atrapó y escuché por un rato, después de una rolita escucho la voz grave de Gerardo Guerrero Serrano rematar una canción con un comentario nutrido de conocimiento del rock, y no como muchos sacado de la página del ¿Sabías que? de una revista de sala de espera.

Lo digo con conocimiento de causa ya que tengo el gusto de conocer a Gerardo desde hace 15 años más o menos y si algo puedo decir es que su chamba se nota, el amor, el conocimiento, las ganas de comunicar, la energía, en pocas palabras simplemente transmite, el programa está preparado para funcionar en un horario radial por demás complicado si hablamos de radio comercial y muchísimo más si se trata de radio universitaria.

Pero si mis fuentes no me fallan este programa realmente cumple 10 años los primeros cinco estuvo en Radio Kaos una emisora por internet fundada por Rogelio Mora y Gerardo Guerrero, los últimos cinco años en Radio Buap.

Fue por invitación de Luis Diego Peralta en su tiempo quien acerco a Gerardo a los micrófonos universitarios quien por si fuera poco abrió espacios en diferentes momentos para que pudiera irrumpir el rock en las ondas hertzianas del 96.9.

A quienes nos gusta esto de hacer radio, quien no recuerda en ese entonces llamado Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) donde hicieron maratones de sábado para domingo de 12 de la noche a 6 de la mañana en vivo. Tiempo después en Radio BUAP en el mismo horario en viernes donde escuchabas canciones de The Beatles, Pink Floyd y armar una tertulia al aire con los noctívados asiduos a sintonizar la buena música que inunda el aire a esa hora de la noche y no esos aburridos programas de la RTC que no los escucha ni siquiera el locutor que los graba, más malos que comer pozole a las 3 de la mañana.

Si algo he aprendido en estos 15 años de hacer radio comercial es que no hay horarios malos o días mejores y peores, hay malos locutores, malos contenidos, cero producción, muchos se confían y solo llegan, llenan un espacio, es como ver una mala película en el cine donde solo sales con la panza llena de palomitas pero no sabes ni de que trato, pasa igual con un programa de radio vas escuchando un ruido ahí en el carro, en la casa, pero no sabes ni quien es, ni de qué habla.

El Turno de las 12 tiene esa pasión, se siente el playlist que está preparado, programado tomando en cuenta, tiempos, lugares, hora, incluso pensando hasta en lo que la gente está haciendo a esa hora de la madrugada, conozco el respeto que Gerardo le tiene al micrófono, mucho más al radioescucha. Se ha caracterizado por ser un conductor irreverente que irrumpe en la radio, recuerdo en alguna ocasión una intervención donde decía “estamos transmitiendo en cabina 69 transmitiendo en pantuflas y en calzones El Turno de las 12 y ustedes cómo están?…

El programa es pandémico y lo digo así porque si lo escuchas es una reacción en cadena le va a gustar a quien se deje seducir por la voz, el contenido, el cual es bastante nutrido y dosificado para la madrugada, pues generalmente la radio universitaria tiene ese estigma de que al encenderla encontrarás a algún octogenario hablar de física cuántica con violines de fondo haciendo gala de un lenguaje rebuscado y cacofónico que la única emoción que te produce es cuando se acaba el programa.

Larga vida para El Turno de las 12 es un programa de rock que se transmite vía 96.9 fm Radio BUAP y www.radiobuap.com los días domingos, martes y jueves a las 11:59 pm hasta las 6 am @elturnodelas12

¡Escúchenme de lunes a viernes de 11 a 12 horas en La Farándula con Ray Zubiri en el 96.1 FM y escríbanme www.rayzubiri.com