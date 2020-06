VW reanuda producción en Puebla a pesar de decreto del gobernador Barbosa

Vocero de la VW justificó el no cumplimiento del decreto gubernamental con el argumento de que no les fue notificado

Jorge Barrientos

A pesar de que la entidad poblana continua en semáforo rojo por la emergencia sanitaria, la empresa alemana Volkswagen confirmó que este lunes 29 de junio reinició oficialmente su producción, así lo reveló el director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen de México, Mauricio Kuri Curiel.

La armadora arrancó la producción en la línea del Golf, Jetta y Tiguan con el 30 por ciento de su plantilla laboral, es decir, con alrededor de 3 mil 400 trabajadores de sus casi 12 mil colaboradores; manteniendo en “home office” al área administrativa.

Esto, luego de culminar con sus labores de preparación y mantenimiento para retomar la producción de los vehículos Tiguan, Jetta y Golf.

Cerca de 4 mil 500 trabajadores de la planta automotriz regresaron de acuerdo al calendario que habían anunciado previamente, el cual no presentó ningún cambio, pese a que el gobernador de Puebla insistió en que no existen condiciones para el retorno de la industria automotriz.

Asimismo, es necesario precisar que la mitad de los empleados que reanudaron operaciones este lunes a la planta de Volkswagen en Puebla ya habían regresado para ser capacitado en los protocolos de salud.

Cabe señalar que el director de comunicación de Volkswagen en México, Mauricio Kuri Curiel, justificó que no acatarían el decreto, debido a que no fueron notificados por el gobierno estatal, a lo que Barbosa Huerta contestó que, una vez publicado el decreto, no debían avisarles, sino que las empresas debían cumplir, lo que no sucedió.