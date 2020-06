En su visita a Puebla el presidente no escuchó las demandas de los adultos mayores, afirma costurera de Atlixco

Hipólito Contreras

A pesar de las reiteradas peticiones para que personas de la tercera edad puedan recibir despensas y apoyos especiales durante este periodo de contingencia, durante su gira por Puebla, el presidente de México hizo caso omiso a solicitud realizada e ignoró las demandas de la gente y cientos de peticiones que se le han efectuado, afirmó doña Teresa Muñoz, costurera de Atlixco.

Indicó que los apoyos que prometió el Presidente Obrador no han llegado a todos los ciudadanos y no todos han resultado beneficiados con sus programas, se requieren mejores servicios para la atención a la salud y apoyo a las familias que les cuidan, porque se vive una grave crisis de desempleo y es una carga pesada en lo económico que se acrecienta durante la contingencia.

De oficio costurera, doña Teresa Muñoz explica que la actividad ha bajado mucho por la recesión que estamos viviendo, cuando esta temporada era considerada en alta por las graduaciones y el regreso a clases, por lo que estaban esperanzadas las personas de la tercera edad que con la visita presidencial podría haber anuncios de apoyos especiales que les permitiera sobrevivir.

A tres meses de la contingencia, doña Teresa pidió el apoyo a las autoridades federales y estatales para que se entreguen despensas a los adultos mayores, en virtud que los recursos que tenían ya se acabaron y no pueden salir a trabajar.

“Aunque sea una despensa, pero para todos, que no discriminen a nadie, no elijan ni señalen porque todos tenemos derecho a comer y a los apoyos del gobierno, hemos sabido que hay personas que han recibido los apoyos, pero no han sido parejos, las personas de la tercera edad son los más expuestos, por lo que deben ser también atendidos”, señaló.