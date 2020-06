En el campo nos ha ido muy mal con Morena, afirma campesino

Hipólito Contreras

La pandemia del Covid-19 en nuestro país está en su pico más alto de contagio, lo que ha ocasionado que miles de mexicanos están sufriendo ante la falta de trabajo. El gobierno de la 4T encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la “nueva normalidad” permitirá reactivar la economía, medida con la que se arriesga la vida de millones de trabajadores que tendrán que salir a buscar el sustento de sus familias, afirmó Elías Muñoz Tiburcio, ciudadano de Huehuetlán El Grande.

Manifestó que el presidente de la República y su partido Morena han beneficiado únicamente a los más ricos de nuestro país, le dan despensas a los que no las necesitan y a nosotros los pobres nos dan con la punta del pie, como siempre.

“Los más humildes de esta patria estamos sufriendo las malas políticas del gobierno morenista, ya no hay Procampo, ya no hay Prospera, ya no hay Seguro Popular, no nos dan fertilizantes y faltan las lluvias, no hay dinero para la comida, tiembla uno de pensar que nos enfermemos y el presidente se burla de nuestra miseria y nos dice que comamos frijoles para estar sanos, pero ni para frijoles alcanza por acá.

Mencionó que es urgente formar un frente nacional contra las malas políticas implementadas por la 4T, porque se excluye a millones de mexicanos pobres, además, dijo, el presidente de la República lanza todos los días calumnias contra aquellos que no están de acuerdo con él.