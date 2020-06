Claudia Rivera asegura que sufre de violencia política.

María Arévalo

La presidenta municipal, Claudia Rivera, aseguró que ha sufrido una descarga de violencia de manera sistemática desde que llegó al cargo.

En conferencia de manera virtual, destacó que las oportunidades no son las mismas para las mujeres que se dedican a la política y cuando lo logran la mayor parte sufre violencia.

“Sí, he experimentado diferentes formas de violencia y no soy la única, por ello es urgente hacer visible que esto no es normal, por lo que aspiro que después de mi sigan más mujeres en estos cargos públicos”, acotó la alcaldesa.

Ante esto, comentó que han sido muchos actores políticos y sociales que realizan este tipo de acciones violentas contra mujeres, por ello es una tarea de todos hacerlas visibles, dijo que no es suficiente crear dependencias de igualdad de género si no hay este compromiso desde la sociedad.