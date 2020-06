Terrorífico escenario del IMSS Puebla: La Margarita, colapsado; San José, a punto de lo mismo; Metepec, al 50% de su capacidad y cada vez con más pacientes

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El viernes pasado, en su rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta admitió –por primera vez desde que inició la pandemia -que el sistema de Salud sí puede colapsar ante el descontrolado incremento de los casos de Covid19 en Puebla y, como lo ha hecho en los últimos 3 meses, le pidió a la gente mantenerse en casa y respetar los protocolos de uso de cubreboca y sana distancia.

El hecho de que Miguel Barbosa haya advertido que el sistema sanitario poblano corre el riesgo de ser insuficiente ante la enorme cantidad de enfermos de Coronavirus es algo que todos deberíamos tomar mucho en cuenta, ya que es la primera vez que lo reconoce y –sobre todo- porque antes del viernes el mensaje del gobernador era de un moderado optimismo, de confianza en comenzar a superar pronto la crisis: Video desde Puebla: Por primera vez desde que comenzó la pandemia, el gobernador Barbosa admitió que el sistema de salud puede colapsar

Y lo peor es que la preocupación, la presión, el estrés mostrado por el titular del Ejecutivo estatal se justifica plenamente, debido a que el sábado 20 de junio fallecieron 14 personas y se confirmaron 286 enfermos más de Covid19 en la entidad: Confirma la Secretaría de Salud federal 286 nuevos contagios de Covid-19 en Puebla y 14 defunciones

Y, por si fuera poco, el IMSS vive un contexto terrorífico en la entidad en los hospitales Covid19: San José colapsó, San José está a punto de lo mismo, Metepec y Tehuacán se encuentran al 50% de su capacidad, pero con una gran cantidad de pacientes nuevos registrados cada día y, lo más lamentable, con mucho personal enfermo por no seguir los protocolos.

ENFERMERAS DE SAN JOSÉ AMPARADAS PARA NO ATENDER A ENFERMOS DE CORONAVIRUS

El hospital La Margarita se amplió con 50 camas más, también la clínica 6, pero –pese a haber sido agrandados – la cantidad de pacientes Covid19 es tanta, que se calcula que será en cuestión de semanas que todos los sanatorios luzcan como el de La Margarita: IMSS e Issste en Puebla, ¿a punto de colapsar por el Covid19?

Y si bien se reconoce y agradece el esfuerzo del personal de Salud que cumple con su obligación al atender a los contagiados, se sabe que al menos 6 enfermeras de IMSS San José están amparadas para no atender a la gente. Dichas personas si van a su centro de trabajo, pero –al igual que la burocracia dorada y sindical del instituto- ni se acercan a las víctimas de Coronavirus: Las transas del sindicato del IMSS en Puebla; los parásitos de la muerte.

Este contexto deja muy claro que Puebla, los poblanos necesitamos ayuda urgente, para superar la pandemia. Pero, lamentablemente, la visita presidencial a la entidad del miércoles pasado dejó claro que no, que el gobierno federal no enviará fondos y/o material médico, como lo demostró el hecho de que AMLO no tiene en su agenda el conceder recursos adicionales para Salud, ni siquiera durante la crisis sanitaria, que cada día mata e infecta a más gente el estado: Ecos de la visita presidencial: El gobernador Barbosa y la munícipe Claudia Rivera no se vieron ni se oyeron…pero AMLO los escuchó a ambos