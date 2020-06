Danna García confiesa que el Covid-19 le dejó graves secuelas

Danna García, quien padeció Covid-19 durante varios meses, dio la noticia al mundo de que había vencido al virus y pudo reunirse con su familia, pero al parecer no todo es ‘color de rosa’.

La actriz colombiana confesó durante una transmisión en vivo en su Instagram, que pasó momentos difíciles al padecer coronavirus y que además el virus le dejó graves consecuencias a su salud.

“Estuve a punto de morirme y no me gusta decirlo, porque ese mensaje llega arriba y no me gusta decirlo. Le decía a mi marido el otro día que yo quiero vivir, saldremos adelante y vamos para adelante, ni un paso atrás”, dijo.

Entre las secuelas que padece Danna García por el Covid-19 dijo que están: “Caída de pelo, retención de líquidos… ¿Umbral del dolor? Sientes cualquier cosa tres veces más, te duele hasta un simple roce, lo sientes. Obviamente, después de estar tanto tiempo sentado o sin moverte, hay una subida de peso que tienes que manejar con el tiempo”, comentó.

Una de las consecuencias más notables es la falta de aire: “En el tema respiratorio, de vez en cuando todavía siento a veces que me falta un poco de aire; resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema, inflamación a nivel celular”, mencionó. La actriz señaló que muchos de sus compañeros famosos le han mostrado su apoyo durante esta difícil etapa, como la actriz Aracely Arámbula, Sandra Echeverría, Galilea Montijo y Raúl Araiza.