Respeta el gobierno de Puebla demandas laborales de Policía Estatal: MBH

STAFF/AEH

-Vamos a dialogar para garantizar un incremento sensible, destacó el mandatario

-Habrá diversas acciones para fortalecer a la Policía

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Al destacar como legítima la demanda de policías para solicitar mejoras salariales, el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, señaló que el Gobierno del Estado actúa con mucha tolerancia y que respeta en todo momento los derechos laborales de los elementos estatales.

En este sentido y durante una videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el mandatario anunció que este miércoles el gobierno de Puebla propondrá un aumento salarial a la Policía Estatal durante el diálogo que se lleva a cabo en estos momentos con una representación.

Indicó que el planteamiento será sensible, con el fin de apoyar a los policías que cumplen con su trabajo de manera honesta para salvaguardar la seguridad de las y los poblanos.

Respecto al grupo de aproximadamente 200 policías que se manifestaron el pasado martes y no quisieron llegar a un acuerdo, el titular del Ejecutivo dijo que estos representan el interés de un sector y no de la Policía Estatal; no obstante, los exhortó a sumarse a las mesas de diálogo.

Asimismo, recordó que personajes externos, quienes en administraciones pasadas no hicieron nada para combatir la inseguridad, movilizaron de manera irresponsable al grupo de policías inconformes para desestabilizar las labores de la Policía Estatal.

Por último, Barbosa Huerta reiteró que el Gobierno del Estado pondrá en marcha diversas acciones para fortalecer a la Policía Estatal y garantizar los derechos laborales de sus integrantes.