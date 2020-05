Rubén Moya descifrará el ENIGMA

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Esta semana salió al aire el programa de televisión ENIGMA y me dio a la tardea de verlo a las 8:30 por el canal de televisión de A+ de Televisión Azteca, que dicho sea de paso la emisión que está bajo la conducción de Rubén Moya ha estado en el primer lugar de la barra.

La producción está a cargo de Vero Palomares, que es la misma que produce Al Extremo y la idea de este programa, la temática es mencionar todos esos “Enigmas” o casos que no tienen respuesta que se han presentado a lo largo de la historia y para eso está la pluma del talentoso Juan José Ramírez Frias.

Algunos de los temas que han abordado en estos días son: el fenómeno OVNI, de asesinos seriales, fenómenos paranormales, objetos malditos, criaturas extrañas, el hombre polilla, la maldición de la casa Winchester, la maldición de Aaron Ramsey y mucho más que está por venir.

Más sobre Rubén Moya

Es licenciado en derecho y este programa es su debut en televisión, aunque desde muy joven inicio en el medio artístico como actor en la película “La Puerta Falsa”, con un papel pequeño, después en películas como: Mil caminos tiene la muerte, Las fuerzas vivas, Canoa, Tres lancheros picudos, El ratero del vecindario, Los pelotones de Juan Camaney, entre otras.

Más de treinta años de carrera en los que he doblado a infinidad de actores entre los que destacan: Sean Conery, Paul Newman, Daniel J. Travanty Brian Deneehy, Morgan Freeman y Arnold Schwarzenegger. En cuanto a actores nacionales, he prestado mi voz a Emilio “el indio” Fernández, Fredy Fernández “El Pichi”, Hugo Stiglitz, Jorge Rivero, Roberto Ballestros, Jorge Reynoso, Rene Ruíz “Tun Tun”, Gerardo Zepeda “El chiquilín”, etc.

Moya ha prestado su voz a más de mil personajes como He Man, el villano de Mulán, el cadenero de Vacas Vaqueras, un rinoceronte en La Era de Hielo, fue la voz en español de Morgan Freeman en varias películas y es la legendaria voz de Ripley, aunque usted no lo crea.

Imaginen ustedes de quién estamos hablando, pues Rubén fue director del doblaje de todas las películas de Frontera films dirigidas por Don Gilberto Martínez solares desde 1983 hasta 1999 año en que se cerró la empresa.

En el año de 1983 Eduardo Alcaraz fue su padrino en televisión. Doblando la serie He-Man lo conoció.

Locutor Categoría “A”.

Desde sus inicios Rubén toco muchas puertas, dejo infinidad de demos, y nadie lo tomó en cuenta hasta que un día estaba doblando la serie Historia del Crimen, que dirigía Doña Gloria Rocha. A ella le llamaron para que enviara locutores a hacer un casting para doblar a Saúl Lisazo y, después de que había enviado a toda la plana mayor volteo a verlo a él y dijo: Pues tú también ve Moya, a ver qué pasa. Un mes después mi vida dio un giro enorme gracias a la voz que la naturaleza le dio quedando como la voz seleccionada del actor.

Más de 23 obras de teatro profesional, con placas de reconocimiento que van desde 100 representaciones hasta 450. Obras entre las que destacan: Lucrecia Borgia, dirigida por Maricela Lara; Una Luz Sobre La Cama, de Torcuato Luca De Tena; Malinche, de Margarita Urueta; Herejía, de Abraham Oceransky; Falsa Crónica De Jana La Loca (de donde son las fotografías de al lado) de Miguel Sabido; Cuartos Milagro, con Alejandro Ainslie, entre otras.

‘Enigmas’, en su primera temporada conformada por 84 capítulos, cada uno de media hora de duración, estrenó hace unos días y se transmite de lunes a viernes por el canal 7.2 en televisión abierta, en un horario de 8:30 de la tarde.

El mundo está repleto de historias llenas de misterio y en compañía de Rubén Moya y su equipo investigaran los sucesos más extraños que nos demuestran que la humanidad está llena de, ‘Enigmas’.

Así que “Por el poder de Grayskull, ¡yo tengo el poder!”, Rubén Moya y la producción de ENIGMA nos sorprenderán con el contenido que presentaran diariamente en esta emisión “Aunque usted no lo crea” ¡No se lo pierdan!

