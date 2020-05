Los artistas que no tienen voz

Por Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista

Durante años la relación entre el arte y la cultura ha sido y sigue siendo una mentira, ¿Por qué? Algo muy triste y complejo, pero simple de explicar. Porque los grupos que llegan al poder, succionan y desvían el camino de todos los beneficios del artista, solo para ellos, porque otros artistas, gestores culturales, empresarios, organizaciones, entes, etcétera, roban todos los beneficios que deben tener los artistas. Todo esto sucede en las artes escénicas, en la música, en la escritura, en las artes plásticas, etcétera, ya sea en menor o mayor proporción.

Lastimosamente es nuestra realidad y son abusos que aún, estando en el año 2020, no se sancionan. Les haré algunas preguntas y ustedes mismos las pueden responder. ¿Qué artistas ves cotidianamente en las películas peruanas? Las empresas de cine, televisión, radio, editoriales, etc., ¿A quiénes contratan o promocionan, a un artista conocido o a un artista nuevo?

Ahora, necesitamos que nuestro ministerio de cultura haga valer las voces de absolutamente todos los artistas, ya que una de sus funciones es: velar por el artista, hacer valer los derechos del artista y además regular el cumplimiento de la Ley 28131, Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante. Promulgada el año 2003 y con modificación de algunos artículos en el año 2008. Sin embargo, siguen existiendo los abusos hacia los artistas. Han pasado 17 años, pero no se logra hacer valer el derecho de los artistas y esto, sin contar los años anteriores, en que se presentaba situaciones más terribles.

Hace poco dieron a conocer en distintos medios periodísticos, el despilfarro del dinero que realizó el MINCUL, entregando 175 mil soles al señor Swing por nueve servicios diferentes. Luego, el gobierno ordenó la transferencia de S/50 millones, al Ministerio de Cultura para brindar apoyo económico a los trabajadores de su sector y así amortiguar los efectos socioeconómicos de las industrias culturales, las artes y actividades vinculadas al fomento de la cultura y tradiciones. Ante la ola de críticas generada por el caso Swing, la ministra de cultura Sonia Guillen, manifiesto que ha puesto su cargo a disposición. No necesitamos ser eruditos para desmantelar las mentiras.

Cabe destacar que se debe corroborar ¿Quiénes deben recibir este subsidio? Los encargados de evaluar el nivel de vulnerabilidad y socioeconómico del artista, es el Ministerio de Inclusión social, Ministerio de trabajo y la RENIEC.

Los entes u organizaciones encargados de unificar, hacer respetar los derechos y brindar apoyo a los artistas son “elefantes blancos de la cultura”, nuestra realidad muestra otra cara.

¿Y por qué deduzco esto? Respondo con esta pregunta, ¿Qué pasa con los artistas que no son escuchados, que no tienen voz? Considero en esta lista a los artistas que trabajan y no pertenecen a ninguna asociación, ente u organización, o que tal vez si pertenezcan a una, pero su voz no es escuchada: Los bailarines, payasitos, cantantes, trapecistas; en general, artistas circenses, los de las calles, en los carros, pintores, escritores, las personas con capacidades diferentes, los ceramistas, los titiriteros, etc.

Hay muchos artistas que han dedicado y dedican toda su vida al arte, pero es como si no tuvieran voz, porque no se los ve, no se les apoya, no se les respeta, no se les escucha. No se puede ayudar a todos los artistas en un dos por tres, pero sí se puede priorizar y brindar la ayuda inmediata a los artistas que tengan bajos recursos económicos, que necesitan ayuda de verdad, que viven del día a día y únicamente del arte, esos artistas deben ser los primeros en la lista del subsidio que entregará el Ministerio de Cultura. El gobierno tiene la obligación de velar por ellos y dar solución.

Se dan cuenta, por ello lanzo esta pregunta ¿Cómo podemos ayudar a todos nuestros artistas que no tienen voz? Consumiendo sus productos, apoyando a los artistas de tu localidad, escuchando su música, leyendo sus libros, consumiendo sus obras de teatro, observando sus cuadros, apreciando sus exposiciones fotográficas, mirando sus películas. ¿Por qué solo consumes el arte de las caritas conocidas? No te olvides que el artista depende y se debe a su público. Ellos necesitan de ti. No los dejes envejecer y ver que nada a cambiado en su país, no los dejes morir abandonados. Si las leyes tardan en cambiar, que tu corazón no tarde en cambiar y elegir.

Nuestra Constitución Política del Perú debe anularse y crearse otra. Eso ayudaría a eliminar los ladrones con falda y corbata. Pero ese es otro tema.

Por ahora hagamos lo que está a nuestro alcance, apoya al artista sin voz.