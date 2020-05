Felicidades abuelas y madres migrantes

Carlos Javier Jarquín

Escritor y poeta

“Las abuelas son como madres pero con extra de azúcar”. Autor desconocido

Las madres desbordan amor y cariño excepcional e interminable por siempre, la entrega hacia sus hijos no conoce límites, ellas hacen hasta lo imposible por darle lo mejor en todo a sus descendientes, admiro, aprecio y respeto a todas las valientes mujeres que dan lo mejor de sí, para que sus hijos vivan una vida de máxima calidad. Que triste cuando los hijos desprecian a mamá, hay personas que parecieran no tener corazón, cuando éramos niños estuvo pendiente lealmente de nosotros jamás se olvidó de nuestra existencia, y cómo es posible que después de mayores nos olvidemos de su existir por ejemplo; Inés tuvo 8 hijos actualmente ella tiene 70 años, de los 8, 5 viven en el extranjero pero para ella sólo existe un hijo, él es el que le ayuda en todo los demás existen por existir, sin la presencia de este hijo amoroso y agradecido ella probablemente ya hubiese muerto de hambre y abandonada, hoy más que nunca la historia de Inés se repite continuamente por todo el mundo…

Es increíble como cambian los tiempos en el siglo pasado las mujeres tenían 6, 8, 10 y hasta 12 hijos, recuerdo que hace muchos años yo le pregunté a una señora ¿Cuántos hijos tuvo usted señora? Y me dijo: “Yo apenas tuve 14, mi mamá tuvo 24 hijos”. Me quedé atónito, es admirable como antes las parejas tenían una familia numerosa y la responsabilidad de ambos era incomparable, hoy las mujeres tienen 1, 2 o 3 hijos y son pocas las que cumplen su responsabilidad de madre. Lo que está afectando en estos tiempos es que no le dedicamos el tiempo suficiente para conocer a la pareja, nos dejamos llevar locamente por la pasión y placer del momento, lo cual está dejando resultados espantosos y viven así; mamá, hija, sobrina y prima todas madres solteras esta auténtica realidad cada día se multiplica sobre la faz de la Tierra.

Abuelas y madres migrantes

Las mujeres que son madres solteras viven muchísima humillación, desprecio e incontables de rechazos tanto de la sociedad como de su ex, a éste llamarle miserable es un elogio encantador, es absurdo que después que una mujer te ha dado un hijo la abandones junto a tu propio hijo, así como te destacas para andar conquistando mujeres a punto de mentira también deberías lucirte a cumplir cada mes la pensión y debes hacerlo sin necesidad de que vayan a las autoridades. Hay muchas mujeres que se llenan de valentía y no están esperanzada a vivir de la miseria que él forzosamente les da, ellas deciden y emprenden a salir adelante y convierten ese mal momento en una brillante oportunidad y sino encuentran trabajo en su país deciden irse a otro país, aplauso y felicitaciones para esas miles y miles de mujeres migrantes que son dignas de verdadera admiración.

A través de estás líneas felicito dulcemente a todas las madres del planeta, pero en especial hago llegar mis felicitaciones para las madres emigrantes y hermosas abuelas. Contemporáneamente las abuelas son las que más tiempo y amor le dedican a los niños (nietos), quiénes hemos crecido con abuela nos sentimos privilegiados y agradecidos porque se nos ha concedido distinguido honor.

Yo tuve la fortuna de crecer con mi apreciable abuela materna desde los dos años sin ella mi vida hubiese sido totalmente diferente y quizás no fuera el hombre que hoy soy, crecer con padrastro es lo peor que alguien puede vivir (casi siempre). Crecer con abuela es mágico especialmente cuando ella es abuela joven por ejemplo; mi abuela tuvo a mi mamá a los 15 años y mi mamá me tuvo a los 15 años, a los dos años mi mamá me dejó con mi abuela, antes yo pensaba que ella había hecho la peor decisión de su vida, hoy pienso que es lo mejor que hizo y le agradezco infinitamente por haber tomado tan imborrable e histórica decisión.

Innumerables de niños hoy están creciendo con el cariño de abuelos, deberíamos de ser puntualmente disciplinados y responsables con nuestros sentimientos, los invito a reflexionar sobre este tema tan actual y universalizado, ningún niño merece abandono de sus progenitores, ellos son de bendición y de sublime motivación para que nosotros sigamos escalando lo que nos hemos propuesto. Mujer antes que le des licencia a un hombre para que recorra apasionadamente por tu magnífica geografía corporal piénsalo muy bien, sé prudente al compartir tu vida íntima, intenta a no traer hijos no deseados.

30 de Mayo día de las madres nicaragüenses, felicidades para todas ellas.

carlosjavierjarquin2690@yahoo.es