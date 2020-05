Paquita la del Barrio sufre fuerte caída

SHOW NEWS

La cantante está preocupada, se ha lesionado las costillas y además, ha sufrido un fuerte golpe económico

En plena contingencia sanitaria la cantante Paquita la del Barrio no la está pasando nada bien, ha sufrido un fuerte acc!d3nte en el que se ha lesionado las costillas.

La intérprete de Rata de dos patas recientemente fue hospitalizada por un problema pulmonar y ahora a sus afecciones se suma la caída que la lesionó.

La famosa se encuentra pasando la cuarentena en Veracruz, en su rancho y ha compartido que su percance sucedió en el consultorio de su doctor dado que una de sus piernas se le durmió y perdió el equilibrio.

Me lastimé una de mis costillas, yo estaba bien, pero me duelen un poco y allí la llevó. Me duelen mucho ahora las piernas, por lo que me está atendiendo un doctor, compartió Paquita al programa Ventaneando.

La famosa compartió sentirse triste por la situación actual, asegura que el poco dinero que tenía guardando está tratando de administrarlo y no puede levantarse mucho.

Paquita la del Barrio compartió también estar muy preocupada pues ella padece de los pulmones, situación que la hace más susceptible a la actual pandemia.

Los seguidores de la intérprete no paran de mostrarle su apoyo y afecto en redes sociales, donde le desean pronta recuperación para que regrese a cantarle a las ratas de dos patas.