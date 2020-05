No a la intentona socialista del gobierno de López Obrador, pide empresario

Hipólito Contreras

A dónde vamos a parar con Morena, López Obrador llevó a Morena al poder y a la inversa, 30 millones de mexicanos votaron por él, la promesa de campaña fue dirigido a todo México, prometió combate a la corrupción, pero hay signos de su presencia, prometió seguridad pero la delincuencia organizada crece, prometió combate a la pobreza y se van a sumar 10 millones más, estamos en un desvarío comunista, afirmó el empresario Enrique Vargas Medina.

Expuso que Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, dijo que el INEGI va a tener facultades para medir la riqueza y distribuirla entre los pobres, es una medida socialista, debemos entender que con estas personas en lugar de sumar restan, les pido que reflexionen desde la 4 T, necesitamos un líder que proponga cosas buenas, como es la disminución de la pobreza.

No queremos un comunismo rapante, he creído en los postulado de dotar un bienestar de los mexicanos, no ideas febriles de comunismo, queremos un país de bienestar para todos, un gobierno no es para unos, sino para todos, expresó.

El empresario poblano hizo un llamado a la reflexión, el anuncio que hizo Ramírez Cuellar, bastante desafortunado, llamando a que se reforma la ley o la Constitución para darles más facultades al INEGI, esto nos lleva a preguntarnos ¿ a dónde vamos a parar con Morena?, es el partido o movimiento que llevó a López Obrador al poder, le recordamos que no fueron sólo los pobres los que votaron por él, sino también la clase media.

Ahora, expresó, nos encontramos con un presidente que sólo quiere gobernar para unos cuantos.