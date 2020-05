Pilar Pellicer: biografía artística sintetizada de una gran actriz

Por Mino D’Blanc

El día sábado 16 de mayo, trascendió a la eternidad del Arte y la Cultura la reconocida actriz Pilar Pellicer.

Su nombre original es Pilar Pellicer López de Llergo. Nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 12 de febrero de 1938. Fue hija del abogado César Pellicer Sánchez y de Pilar López de Llergo. Tuvo 7 hermanos, de los cuales, su hermana Pina Pellicer también fue actriz. Su tío fue “El Poeta de América”, Carlos Pellicer.

Cuando tenía 18 años de edad, ingresó a la Academia de Danza Contemporánea. Comenzó a estudiar Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero abandonó la carrera y entró a estudiar actuación en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Realizó estudios adicionales en la Escuela de Teatro Nacional Popular de Francia, en el Actors Studio de Strasberg y con el maestro Seki Sano, además de talleres con Tania Balachova en París, Francia y con Dimitrios Sarrás en México. Lo que provocó en ella el deseo de ser actriz fue cuando presenció una función de poesía en voz alta.

Entre las numerosas obras en las que participó se encuentran “Ana Karenina” de León Tolstoi en 1957, “La muerte de Danton” de Georg Büchner en 1958, “Las moscas” de Jean-Paul Sartre en 1959, “Un frágil equilibrio” de Edward Albee en 1968, “Acapulco los lunes” de Emilio Carballido en 1970, “Un día en la vida de Joe Egg o Flor de Huevo” de Peter Nichols en 1971, “Los hijos de Sánchez” de Óscar Lewis y adaptación de Vicente Leñero en 1972, “Departamento de Soltero” y “Departamento para un soltero” de Carriere en 1974 y 1975 respectivamente, “Psicomania” de Locke y Roberts en 1976, “Cárcel de mujeres” de Víctor Manuel Castro y “Pedro Páramo” de Juan Rulfo en 1979, “Encuentra de camino” de Hopkins en 1982, “La loba” de Hollman en 1984, “El león en invierno” de Goldman en 1987, “Los caracoles amorosos” de Hugo Argüelles en 1988, “Rosa de fuego” de Roberto D’Amico en 1991. En 2016 la actriz celebró 55 años de trayectoria, y lo hizo actuando de manera extraordinaria en la obra “Bajo la mirada de las moscas”, del canadiense Michel Marc Bouchard, la cual estuvo bajo la dirección de Boris Schoemann, en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque.

Como directora incursionó con “Hablemos de amor” en 1981 en París, Francia, “Un hogar sólido” de Elena Garro en 1990 y “Sor Juana, sonetos y sonatas, collage” en 1992.

Su incursión al séptimo arte se dio en la última etapa de la Época de Oro del Cine Mexicano. La primera película en la que participó fue “El vendedor de muñecas”, que se estrenó el 3 de marzo de 1955; el elenco estaba conformado por Silvia Pinal, Elvira Quintana, Eduardo Alcaraz, y fue dirigida por Chano Urueta.

En 1959 recibió una beca del Instituto Francés para América Latina para estudiar actuación en París, Francia, donde permaneció por espacio de seis años, trabajando en el cine, la televisión y el teatro. Durante ese tiempo, se casó con el escultor estadounidense James Meccalf, con quien tuvo a Ariane, quien también es actriz.

En el cine trabajó con grandísimas figuras y fue dirigida por los más reconocidos directores como Luis Buñuel, Emilio Fernández, Arturo Ripstein, entre muchos otros.

Las películas en las que participó, además de la anteriormente mencionada, son “La vida de Agustín Lara”, “Nazarín” y “La Escuela de Verano” en 1959, “Quinceañera” en 1960, “Gángster” y “Tajimara” en 1965, “”Pedro Páramo”, “The Bandits”, “Los amigos”, “Day of the Evil Gun” y “Las visitaciones del diablo” en 1968, “Santa” y “La Trinchera” en 1969, “Por qué nací mujer” y “El mundo de los muertos” en 1970, “Siempre hay una primera vez” en 1971, “Una mujer honesta”, “Los perturbados”, “Manuel Saldívar, el extraño” y “El festín de la loba” en 1972, “La Choca” en 1974, “Las Poquianchis” en 1976, “Balún Canán” y “El Mexicano” en 1977, “Los amantes fríos” en 1978, “Las golfas del talón”, “Tres mujeres en la hoguera” y “Cadena perpetua” en 1979, “Rigo es amor” y “Con la muerte en ancas” en 1980, “Estos zorros locos, locos, locos” en 1981, “Showdown at Eagle Gap” en 1982, “Dulce espíritu” y “Cuentos de madrugada” en 1985, “Amor a la vuelta de la esquina” en 1986, “Un asesino anda suelto” en 1991, “Marea suave”, “Playa azul” y “Marea suave” en 1992, “¿Qué hora es?” en 1996, “Campo de ortiga” en 1998 y “De este modo” en 2010.

En la televisión participó en las telenovelas “Honrarás a los tuyos” en 1959, “Dicha robada” y “La tormenta” en 1967, “La constitución” en 1970, “El carruaje” en 1972, “El chofer” en 1974, “La imperdonable” en 1975, “Pacto de amor” en 1977, “El camino secreto” en 1986, “La trampa” en 1988, “Muchachitas” en 1991, “Huracán” en 1998, “Primer amor… a 1000 x hora” en 2000, “Sin pecado concebido” en 2001, “La madrastra” en 2005, “Triunfo del amor” en 2011, “La gata” en 2014, “Despertar contigo” en 2016 y “Un camino hacia el destino” en 2016-2017. Actuó en cualquier cantidad de programas unitarios como “La belle équipe” en 1961, “Cuentos de madrugada” en 1985, “Mujer, casos de la vida real”, “La rosa de Guadalupe”, “Mujeres asesinas”, “Como dice el dicho”, entre otros.

Fue integrante de la Compañía Nacional de Teatro en la que trabajó en obras como “Pedro Paramo”.

Promotora cultural, productora de teatro y directora de cine, participó activamente en varios ciclos de lectura organizados por el INBAL, en varios estados de la república.

Dentro de los muchos reconocimientos y galardones que recibió se encuentran la medalla “Mi vida en el teatro”, otorgada por el Centro Mexicano de Teatro a través de la CNT del INBAL, el Ariel, la Diosa de Plata y el Heraldo, premios que recibió por su actuación en la cinta “La choca”, dirigida por Emilio El Indio Fernández. Fue reconocida en el “Homenaje a Mujeres en el Cine y la TV” en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.