El PRI rechaza que el gobierno federal vigile propiedades a través del INEGI, es ilegal, afirma el delegado estatal

Hipólito Contreras

El gobierno de Morena hoy quiere darle más atribuciones al INEGI para que entre en la evaluación de lo que hay en las viviendas, la medida es inviable y anticonstitucional, nadie puede ser privado de lo que tiene si no por juicio o mandato judicial, es una imaginación perversa y juguetona, afirmó Américo Zúñiga Martínez, delegado de PRI en el estado.

Todo ciudadano, dijo, puede hacer lo que la ley no le prohíbe, es el principio de legalidad, así lo ha dicho el presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, que desde aquí nos solidarizamos por el sensible fallecimiento de sus padre, el dirigente nacional hace un llamado para un plan nacional de rescate, con todos los sectores del país, no es posible que sigamos con una política de ocurrencia, de improvisaciones, el gobierno debe tener.

No estamos contra los municipios en la entrega de despensas, señaló, pero el alcalde de Tepeyahualco ha hecho esos pero junto con su imagen lo que viola las leyes electorales, lo hemos denunciado por buscar beneficios, viola el 134 constitucional en donde dice que nadie debe promocionar su imagen con recursos públicos,

Destacó que en el país se están perdiendo un millón de empleos, lo que no es causa de la pandemia sino que ya se venía teniendo en el gobierno de Morena.

Pedimos se reforme la ley de coordinación fiscal para que los municipios tengan más recursos, hay un centralismo, 8 de cada diez pesos los maneja la federación, necesitamos tener mayores fortalezas, por eso pedimos reformas, indicó.

Afirmó que hay un voto masivo para Morena pero no le está respondiendo a la sociedad, muchas instituciones las han desaparecido, se debe generar una oposición real, hay millones de mexicanos que no están de acuerdo con lo que se hace.

El PRI no sólo señala errores sino que hace propuesta, tiene experiencia y vocación de servicio, hoy la necesidad es grande, el partido busca recuperar las bases, la ideología, se trata que cualquier política se general, de beneficio para todos, señaló.

Ahora lo que nos tiene concentrados es el tema de la pandemia, expresó, Puebla tiene mucho que aportar, gente valiosa, vemos con preocupación que no se respeta la sana distancia, no se protege al personal de salud, manifiesto mi reconocimiento pero también pedimos a la sociedad que respete las medidas, afirmó.

Respaldo al coordinador del PRI en el congreso, dijo, celebro su postura, donde los diputados hicieron una defensa a la educación, y manifestarse en contra de la ley de educación por ser violatoria de derechos.