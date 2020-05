“Viejo Morboso” Frida Sofía arremete en contra de Enrique Guzmán

HERALDO DE MÉXICO

Recientemente en un programa de televisión Enrique Guzmán habló sobre las declaraciones que Frida Sofía hizo sobre Alejandra Guzmán

Frida Sofía lo volvió a hacer, y es que la hija de Alejandra Guzmán no ha dejado de arremeter en contra de la familia de su madre tras la pelea que sostiene con la rockera, en esta ocasión le tocó a su abuelo Enrique Guzmán.

Y es que la joven intérprete llamó a su tachó a su famoso abuelo de ser un hombre “morboso y pervertido”.

De acuerdo con una entrevista que Frida Sofía dio a TV Notas, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que hay ocasiones en las que su abuelo la perturba pues considera que es un hombre morboso al hablar sobre sus partes íntimas.

“Hablar de si yo tengo vello púbico o no, él que chingados sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso… no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba”.

Cabe señalar que al inicio de la pelea entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” mostraba total apoyo hacia su nieta.

“En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y al decir que me apoyó, aclaró que no fue económicamente, sino con la prensa; además, es mentira que el cigarro que traigo en la boca es de chocolate, era uno real”

¿Qué pasó?

A finales del mes de abril, Enrique Guzmán dio una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando en donde considera que lo que está haciendo y hablando Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán está mal por lo que aseguró que su nieta solo hablaba “pendejadas”.

“Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre (…) que saque su talento, adelante y ya. Nada más abre la boca para decir pendejadas… y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando”