El mercado Hidalgo opera en 80 por ciento y no reporta casos de coronavirus, señala Rita Amador

Hipólito Contreras

El mercado Hidalgo, el más grande de Puebla, opera en un 80 por ciento pese a la pandemia, sólo están cerrados los comercios que no venden productos básicos, sin embargo, se reciente una baja en ventas en un 30 por ciento, informó Rita Amado López, integrante de la organización de vendedores 28 de Octubre.

Explicó que en el mercado sólo cerraron los comercios que venden productos como ropa, zapatos, etc., y que no son básicos, las cocinas sólo pueden vender comida para llevar, en realidad, dijo, el mercado está tranquilo sin problema alguno, estamos vendiendo sólo productos de la canasta básica, lo que la gente necesita, hoy estamos tranquilos, estamos a la espera de que la pandemia termine para que todo vuelva a la normalidad.

Expuso que como el Hidalgo, los demás mercado en donde la organización tiene participación como el Zapata y el Zaragoza, la situación es la misma, hay tranquilidad, no se han tenido problema graves de seguridad, en todos se toman las medidas sanitarias que ha anunciado la Secretaría de Salud y el gobierno del estado.

Destacó que pese movimiento grande de personas en el mercado Hidalgo hasta ahora no se ha presentado un solo casos de coronavirus, “se toman todas las medidas. Se han tenido problemas de otro tipo, personas enfermas por diferentes enfermedades, pero por COVID- 19 afortunadamente no se ha presentado un solo caso desde el inicio de la pandemia y esperamos que no se presente en los próximos días”.

Expuso que sólo la sana distancia no se cubre al cien por ciento por el movimiento de las personas pero se procura que se aplique dando rapidez en la atención a los que llegan a hacer sus compras.