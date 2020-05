Se suicida John Lafia, creador y guionista de ‘Chucky’

Quién

John Lafia, uno de los creadores de ‘Chucky’, falleció pro aparente suicidio en su casa de Los Ángeles.

El guionista y director estadounidense, John Lafia, conocido por trabajar en la saga de Chucky, el muñeco diabólico, se quitó la vida en su casa de Los Angeles, así lo informaron sus familiares y autoridades de la localidad durante las primeras horas de este domingo.

Lafia quien se quitó la vida el pasado 29 de abril, tuvo un trabajo importante para las películas del muñeco más temido de la cultura popular, pues junto a los otros cineastas Tom Holland y Don Mancini, desarrolló el guion y dirección de las entregas Chucky de 1988 y Chucky 2 de 1990.

“Estamos devastados de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo John Lafia. Fue una parte crucial de la familia ‘Chucky’ desde el principio. Coescribió el guión original de ‘Child’s Play’ junto con el director Tom Holland y yo, y John dirigió ‘Child’s Play 2’, la película favorita entre los fanáticos de ‘Chucky’”, expresó Mancini a través de Facebook.

Asimismo, su compañero se encargó de rendirle un pequeño tributo en la red social, con algunos títulos donde participó y añadió: “John fue un artista increíblemente generoso. Me dejó acompañarlo a cada reunión y seguirlo en el set; me enseñó más sobre el cine durante la producción de esa película, que varios semestres en la escuela. John también fue una de las personas más curiosas y creativas que he conocido, alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas”

Otras producciones para las que trabajó el californiano que tenía 63 años en el momento de su muerte fueron Babylon 5, The Dead Zone, Firestorm: Last Stand at Yellowstone, The Blue Iguana, Man’s Best Friend y el videojuego Corpse Killer de Digital Pictures/Sega.

A John le sobreviven sus dos hijos Tess y Kane, que procreó con la ilustradora Beverly Hong, otra de sus pasiones fue la música, se desempeñó principalmente para la escena underground de la década de 1980, y en 2019 lanzó un álbum doble recopilatorio al que tituló John Lafia 1980-1985.