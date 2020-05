El gobierno federal debe suspender los megaproyectos, afirma dirigente campesino

Hipólito Contreras

A nivel federal me parece criminal que el gobierno federal le dé prioridad a mega proyectos como son Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional y no pueda decidir teniendo una mayoría en el Congreso de poder reorientar el presupuesto y atender el problema de salud, las modificaciones las pueden aprobar, no debe acumularse el poder en una sola persona, afirmó Jaime Castillo Ulloa, coordinador en Puebla de la organización campesina UNORCA.

Es necesario parar esas obras y que ese dinero se aplique en salud, en Puebla si bien se han tenido algunas acciones, me parece censurable que aprovechando esta situación la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano se ande publicitando en la entrega de recursos para el campo, me parece una cuestión detestable de que haya promociones de carácter personal cuando esta situación amerita entender lo que está pasando, expresó.

Qué bueno que se hacen entrega de apoyos al campo pero es sólo a algunos sectores, muchos no han recibido nada, estos recursos ya estaban comprometidos desde el año anterior, el presupuesto que se aprobó para este año no se está aplicando en el campo, hubo una reducción de casi el 50 por ciento, hay mucha opacidad en la distribución de recursos, no están llegando a los productores, afirmó.

Expuso que si no se hace una reorientación a las actividades agrícolas habrá un fuerte desabasto de alimentos a nivel nacional y estatal, “no vemos los apoyos ni por el gobierno federal ni estatal, yo estoy en el campo, fui crítico de los gobiernos anteriores tanto del panismo como del priismo, nosotros estábamos en las calles luchando por cambiar y pensamos que este gobierno iba a ser diferente, pero no vemos dónde está la diferencia”.

Ni en los peores momentos neoliberales pasamos por una situación así, no hay apoyo para la reconstrucción de los hospitales como el de San Aleandro, hoy es peor que antes, agregó el dirigente.