La voz del pueblo: Entrevista a una madre soltera

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista

1. Debido a la cuarentena, ¿Cómo ha sido afectado tu nivel económico?

Bastante. Ya que uno hace planes, tales como invertir, realizar proyectos y así poder generar más ganancias. Particularmente, siento que ha truncado mis proyectos, ya que estuve juntando una suma de dinero, para hacer mejoras en un lote de mi mamá, pero se tuvo que paralizar debido a la cuarentena. Gran parte de ese ahorro se invirtió en los gastos de la casa.

La pandemia nos llegó de sorpresa y tuve que gastar absolutamente todo el dinero que tenía destinado para la construcción de mi lote.

Yo soy una trabajadora independiente, y no cuento con un trabajo fijo. Así que, dejar de trabajar un solo día, me afecta mucho. Solo queda priorizar las cosas más necesarias para tratar de subsistir.

Por otro lado, es entendible la cuarentena, porque debemos de cuidar nuestra salud, y no ponerla en riesgo, pues sin salud no podremos realizar absolutamente nada.

2. Por ahora tus hijos llevan clases virtuales. ¿Qué cursos están trabajando en las clases?

Tengo un hijo en primaria. Los cursos que está recibiendo virtualmente son: comunicación, matemáticas, personal social y educación física.

Por una parte, nuestros niños al menos están recibiendo las clases virtualmente, pero creo que están dejando muchas tareas para resolverlas en casa y deberían resolverse en las clases.

Una cosa es mantenerlos ocupados, pero generar más estrés, ponerlos impacientes, ansiosos por no terminar sus tareas, genera tensión, ya que las tareas por cada curso son extensas.

Además, los padres juegan el rol de maestros, ya que hay mucho por enseñar. Saber deducir e investigar, en artículos informativos, de acuerdo a las tareas que dejan. Es ahí donde a veces, pierdo la paciencia, ya que no sé cómo podría explicarle a mi hijo para que entienda.

Creo que la mayoría de padres de familia, no estamos preparados para brindar una enseñanza similar a los maestros.

A mí, me estresa mucho, porque hay que buscar bastante información, luego enseñar y explicar. Además, ayudarlo a resolver todas las tareas, ya que debemos entregarlas en los horarios que piden sus maestros.

Todos los días cuelgan archivos, por lo menos unos siete. Uno debe leerlos, analizarlos y luego resolverlos; por último, resolver los cuestionarios que no solo abarcan temas que deja el colegio, sino que también abarcan temas que dejan en el programa APRENDO EN CASA.

3. ¿Qué opinas de las AFP?

Con respecto a las AFP, creo que el dinero dado en caso de emergencia es bien recibido, pero debemos tener en cuenta que no serviría retirar todo nuestro dinero, ya que es necesario tener algo de dinero ahorrado para más adelante.

Creo que debemos de tener cuidado con los gastos, porque nuestros ahorros de tantos años de trabajo, también se pueden perder por gastos innecesarios. Cuando el dinero está en nuestras manos es fácil gastarlo. Estoy de acuerdo que se pueda retirar hasta 5000 soles, pero ya retirar el 25 %, creo que es mucho.

La gran mayoría de personas viven el día a día y no se proyectan para el futuro.

Muchos de mis vecinos han realizado fiestas grandes y gastan todo lo que tienen, pero cuando pasa alguna emergencia, ahí viene el problema, porque no tienen nada ahorrado.

Si el ahorro a través de las AFP seria voluntario y no obligado, estoy segura que la gente no tendría ni un sol. Es mi punto de vista, cada quién ve cómo se proyecta en la vida.

4. Siendo madre separada, ¿cómo asumes la crianza de tus hijos en esta cuarentena?

Como madre separada o divorciada. La crianza de mis hijos en cuarentena es un poco más esforzada y claro temerosa, ya que soy para ellos su protección y su fortaleza. Siempre tengo que ser fuerte para darles ánimos, fortalezas y paciencia.

Mis hijos saben absolutamente todo lo que está sucediendo y a veces entran en pánico o se deprimen. Si yo me muestro débil, ellos van a decaer y así todo se convertiría en caos y angustia familiar. Nuestros hijos se dan cuenta de todo.

Existe el temor de que nos pueda pasar algo, pero hay que inculcarles cómo afrontar la situación y cómo cumplir los protocolos de higiene; además de acatar las medidas dadas por el MINSA.

Debemos ser conscientes de lo que sucede. Tal vez, hay momentos en que nos ponemos muy nostálgicos, apenados y sentimos que no podemos hacer nada o que no vamos a poder volver a nuestras actividades, pero debemos de tener paciencia y calma. Debemos esperar y dar gracias a dios por todo lo que nos brinda.

En fin, el tener que estar sola con tus hijos implica una tarea muy difícil, ya que debemos atender sus asuntos y problemas que se les presentan y no tienes a un esposo para compartir esa carga emocional, sino que debes resolverlo tú sola. Es por ello que, siempre debo ser fuerte y no mostrar debilidad. Una mujer puede tomar las riendas. Como madre separada, siento que me hago más fuerte y claro que no es fácil, pero tampoco es imposible.

En realidad, lo óptimo es la pareja. Pero uno se adapta. El papá de mis hijos esta muy al pendiente de ellos, pero es lógico, quien los cría, se lleva la mejor parte.

5. ¿Qué pasaría si tú o unos de tus hijos se enfermera del COVID- 19? ¿Qué harías?

La verdad si uno de mis hijos se enfermara, tendría que apoyarlo, no lo dejaría solo, estaría muy al pendiente y acudiría a todos los medios necesarios para que me apoyen. Teniendo en cuenta que debo cumplir ciertos cuidados y actuar con precaución. Reaccionaría rápidamente. A pesar del gran temor que sienta, no sería mi gran preocupación si yo me enfermara, quizá seria más fácil y llevadero. Solo que el temor de no mejorar estará y antes de que me suceda algo, vería a quien dar la responsabilidad de ellos.

6. ¿Qué le pedirías al gobierno?

Yo le pediría al gobierno que cumpla con todo lo que mencionó. Que no solo quede en palabras. Para mí sería excelente, que se logre reformar el Ministerio de salud, para que sea uno solo y así, todos los peruanos podamos atendernos en cualquier hospital, ya sea del MINSA o EsSALUD.

También, pediría al gobierno ocuparse de los niños del país y que busquen alternativas. Pueden brindar programas de educación acorde a las realidades y necesidades de nuestros niños. Brindar protección. El gobierno puede apoyar a las ONG, que cuidan de niños desamparados y ayudar a sostenerlos hasta los 23 años, así ellos estarán encaminados.

Se debe incentivar a la adopción, ya que hay muchos padres irresponsables que abandonan a sus hijos o los explotan.

Debería existir una ley en la cual, los padres irresponsables que crían a sus hijos en total orfandad y sumergidos en la pobreza, pierdan la custodia de sus hijos, ya que es por ello que vemos muchos delincuentes, porque no encuentran otra salida.

Se debería brindar constantemente educación y enseñanza de métodos de planificación. Realizar campañas que lleguen a las familias más pobres, para que puedan tomar consciencia y no tengan hijos solo por tener, sino que el tener hijos implica brindarles educación, estudios, vestimenta, valores, etcétera.

Sé que pedir una reforma de leyes, tomaría su tiempo, pero vale la pena. El apoyo de autoridades, aprobaciones congresales, etcétera.

También soy consciente que puede ser que nuestro gobierno actual no lo logre, pero los gobiernos posteriores, sí. Esto sería excelente.

Pienso que, el lado débil de la pobreza y la miseria está en nuestra niñez. Todo parte de cómo son criados los niños, muy independientemente que sean ricos o pobres.

A veces, los padres que tienen dinero, solo piensan en recaudar más dinero, abandonan sus hijos a su suerte, quedando estos con resentimientos, daños psicológicos.

Y los padres pobres, carentes de dinero, dejan a sus hijos a su suerte y así algunos terminan siendo delincuentes por necesidad.