En Amozoc 80 mil pobres necesitan despensas, pero sólo entregaron a 15 mil

Hipólito Contreras

En el municipio de Amozoc se complican las cosas por la falta de obra pública, la creciente inseguridad y el poco apoyo a las familias en plena pandemia del coronavirus, los críticos del presidente municipal, Mario de la Rosa, afirman que en este municipio conurbado a Puebla no se cumplen los principios del gobierno morenista, no se respetan los derechos universales de los ciudadanos.

Eloy Méndez Becerra, luchador social de hace muchos años, denunció que mientras en Amozoc hay unos 80 mil pobres, la entrega de despensas sólo llegó a 15 mil, incluso, dijo, el presidente utilizó las despensas para promover a su hermano rumbo a la elección del próximo año.

En Amozoc, dijo, hay más de 27 mil viviendas, según el INEGI 65 mil ciudadanos reciben menos de dos salarios mínimos, a estos se suman los adultos mayores y la gente que tiene problema de salud, por lo que son por los menos 80 mil gentes los que necesita despensa.

Por ejemplo, dijo, el Programa de seguridad municipal con 25 millones de pesos de presupuesto no se aplicó correctamente, “ volvemos a los de antes cuando los panistas y priistas se tapaban, hoy entre morenistas se siguen tapando, no haya democracia, en términos del Congreso del estado no se cumplen los términos de lo que dice la cuarta transformación, no mentir, no robar, no traicionar, vuelven a hacer lo mismos que criticaron, si alguien está actuando mal se deben aplicar sanciones”.

Aseguró que en las despensas están duplicando el costo, están malversando el erario, creemos que el gobierno del estado y el federal y los municipales de Morena deben ser congruentes con lo que juraron, respetar la ley orgánica donde se habla del derecho a la salud, la alimentación, al trabajo, al agua potable, la seguridad, no lo están respetando, ni son congruentes con lo que juraron respetar.

Con diferentes grupos, indicó, vamos a interponer un amparo porque ningún gobierno esta cumpliendo lo que prometieron, por ejemplo prometieron apoyos a pequeños comercio, pero ahora dicen que sólo a los que estén afiliados al IMSS y estar registrado en Hacienda.

Hoy por respeto no nos movemos, dijo, pero en los próximos días lo haremos, vamos a recurrir a las instancias federales, hoy ni los partidos políticos son capaces de levantar la mano, pero las organizaciones y organismo no gubernamentales los están aplastando con amenazas y acusaciones, esto como ciudadanos no lo podemos permitir.