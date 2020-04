Frida Sofía no para, ahora llama poco hombre al manager de su mamá

TVNOTAS

Definitivamente no hay tregua entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, y es que después de que la joven atacara a los managers de su mamá y los culpara de los excesos de la cantante, Alejandra mandó un comunicado en el que los defendió contundentemente, situación que provocó aún más el enojo de Frida.

Tras el comunicado de la reina del rock, Frida Sofía no se quedó callada y a través de sus historias de Instagram despotricó en contra de Guillermo, manager de su mamá.

”Guillo wow!! eres buenísimo para escribir comunicados que ni te corresponden. Tipo como el que le escribiste a tu cuate pendESTRADA… (refiriéndose a su ex Christian Estrada éste te lo cree la gente aferrada a no ver/aceptar la realidad. Tú estás cag@&% de miedo porque sabes lo que sé y sabes los delitos que has cometido. Y pensaste que me iba a quedar de brazos cruzados, poco hombre, porquería”.

EL EQUIPO DE ALEJANDRA GUZMÁN BUSCA DEMANDAR A FRIDA SOFÍA

Y después de estas declaraciones, en el programa ‘De Primera Mano’, el periodista Gustavo Adolfo Infante, informó que la oficina de Alejandra Guzmán México, va a interponer una demanda por difamación en contra de Frida Sofía.

“Por lo que, de nuevo, la joven utilizó sus redes sociales para defenderse: ”La espero con ansias. Difamación es cuando dices mentiras para joder la imagen de alguien… señor Guillermo (según el abogado) De dónde te graduaste? Y qué raro que acudes a tu pin&$@ enano siempre, pin&$@ enano ardido (refiriéndose a Gustavo Adolfo Infante)”