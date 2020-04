Comunicado del Tianguis de Autos Villa Verde refrendamos compromiso y requerimos a las autoridades

Staff/Rossi

Los tianguistas de autos “Villa Verde” de Puebla informamos a los medios de comunicación, así como a la población en general, que en los últimos días se han difundido rumores y calumnias para desacreditarnos.

Por lo que a través de este Comunicado queremos dar a conocer que nuestro tianguis ha permanecido cerrado desde el momento en que el Ejecutivo Federal emitió la Declaratoria correspondiente, y en cada momento, hemos seguido y respetado las disposiciones del gobierno federal, las disposiciones en materia de salubridad, así como las de nuestras autoridades estatales y municipales.

Repetimos, es falso que el Tianguis de Autos “Villa Verde”, haya permanecido abierto, pues para lo único que en su momento, abrimos nuestras instalaciones, fue para que los vendedores cuyos vehículos se encontraban dentro del tianguis pudieran sacarlos de ahí, además de que les informamos sobre los opciones de venta de sus vehículos automotores, a través de diversas plataformas de internet, adjuntando fotografías con las que demostramos tal hecho, y poniéndonos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Debemos destacar que si bien, en la vía pública existen personas que venden sus autos, específicamente, en las calles aledañas al Tianguis de Autos Villa Verde, ellos no son socios de nuestro tianguis, ni tienen relación alguna con nosotros, por lo que requerimos a las autoridades a que tomen las medidas necesarias para que no afecten la salud de la ciudadanía, pues a pesar de las denuncias que hemos realizado, no observamos que nuestras autoridades competentes hayan hecho algo al respeto, menos aún que estos se hayan retirado de la zona.

Asimismo, refrendamos el compromiso con nuestras autoridades, de seguir respetando la normatividad y coadyuvar con los tres niveles de gobierno y la población en general, para evitar, dentro de la medida de nuestras posibilidades, la propagación del COVID 19, así como para impulsar medidas alternativas de apoyo a la comercialización de los vehículos de nuestros socios.