Pide Nibardo Hernández al Gobierno federal y estatal apoyo para repatriar cuerpos de mxitecos muertos en EU

Jorge Barrientos

El Diputado Local del representante del distrito 23 con cabecera en Acatlán, Nibardo Hernández hizo un exhorto al gobierno federal y estatal para que se pueda apoyar a través de los consulados, la repatriación de los cuerpos a sus lugares de origen a aquellos mixtecos que murieron en la Unión Americana durante esta temporada de contingencia sanitaria.

En este tenor, el congresista emanado de las filas de Antorcha Campesina, dijo que el gobierno estadounidense no está autorizando la entrega de cuerpos por las medidas sanitarias que obliga la pandemia, los familiares no pueden recibir ahora los restos de sus fallecidos sino hasta por agosto o noviembre, sin embargo, muchos no tienen recursos para traerlos a sus comunidades dónde buscan darles cristiana sepultura, el gobierno mexicano debe apoyarlos.

En ese sentido insistió que el gobierno ayude a repatriar a migrantes fallecidos en distintos puntos de Nueva York y que sus familiares puedan tenerlos en sus lugares de origen de dónde partieron por la falta de oportunidades que aún siguen teniendo muchos Mixteco.

Cabe hacer mención que según un corte del propio Gobierno del Estado al 17 de abril se tenía registrado reportado el fallecimiento de al menos 39 poblanos mixtecos que se encontraban en Nueva York y Nueva Jersey.