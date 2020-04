Oswaldo Jiménez no es líder de la bancada del PAN: Rodríguez Della Vecchia

Jorge Barrientos

La diputada local Mónica Rodríguez Della Vecchia, rechazó que su compañero de bancada Oswaldo Jiménez, sea el líder de la bancada del albiazul en el legislativo poblano, dado a que aún falta firmar un acuerdo entre el Comité Estatal de su partido y ellos dos, una vez que concluya dicho acuerdo, entonces se firmará el documento para hacer oficial su nombramiento, por lo que, ella sigue siendo la líder de su bancada.

Rodríguez Della Vecchia aseguró que, para elegir a un nuevo coordinador de partido, se debe entregar un documento a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, donde se hable de quién será el nuevo líder, que deberá ser respaldado por la mayoría de sus integrantes, avalado por el CDE del PAN.

“Hoy toda vía no se firma ese acuerdo, por que hay pasos que hay que completar y por el tema de la pandemia no lo ha permitido que se puedan honrar los acuerdos a los que se llegaron, y que al día de hoy no se han concretado”.

En este sentido, dijo que en días pasados ya se había tenido un acuerdo con Marko Cortés, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, para que Jiménez López quedara al frente de la Mesa Directiva a partir del 15 de marzo.

Lo platiqué con el presidente nacional Marko Cortés, platicamos de la presidencia de la Mesa Directiva y del acuerdo; del tema de la coordinación seguimos en pláticas, tenemos unas mesas al interior del partido en dónde se está llegando a acuerdos, y cuando se llegue a los acuerdos se podrá decidir si habrá cambios.