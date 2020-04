“No hay vida que valga más que otra” Edgar Guzmán

Jorge Barrientos.

El diputado federal por Encuentro Social hace un llamado al Consejo de Salubridad General a revisar y consensuar una Guía Bioética basada en los principios elementales del humanismo y la vida, no del utilitarismo. Presentará un Punto de Acuerdo ante la Cámara Baja, indicó.

Luego de que se publicara la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica en atención a pacientes de COVID-19, a la prontitud tuvo varias críticas importantes en cuanto a su elaboración misma, proceso de aprobación, contenido de fondo y enfoque.

“Las disposiciones de la Guía Bioética establecidas, representan a la luz de gran parte de la comunidad filosófica de México y del Comité de Bioética una falta de dimensión filosófica y humana. No se puede decidir en medio de un dilema qué vida vale más y merece ser salvada, el criterio de dar un respirador a un joven de 20 años en lugar de una persona de 80 años, es por demás, de corte pragmático-utilitarista, ¡No hay vida que valga más que otra!. Enfatizó el legislador poblano al iniciar la entrevista.”

Por su parte, la UNAM se deslindó de ser participe en la elaboración y aprobación de dicho documento, a lo que el Legislador de Encuentro Social calificó como un acto que no da certidumbre ni legitimidad al mismo documento, ya que detalló: “Están faltando a lo establecido en el artículo quince de la Ley General de Salud y al artículo tercero del Reglamento Interior del propio Consejo que señala que corresponde a la Universidad Nacional uno de los asientos destinados a los Vocales Titulares; y el rector de la UNAM no fue convocado”.

Guzmán Valdez informó que estará presentando en próximos días ante la Cámara Baja un Punto de Acuerdo por el que se exhorte al Consejo de Salubridad General se someta al debido proceso, al mayor análisis y consenso entre las partes, al debate y estudio de una propuesta más incluyente y que emane de los principios humanistas.

“Una Guía como la que nos presentan, desde mi punto de vista, está falta de análisis y discusión… Al interior de las comunidades científicas y filosóficas hay un gran bagaje de propuestas que establecen criterios de atención a casos críticos de COVID-19 sin atender necesariamente al criterio de lo útil o del tiempo vivido y por vivir, no se habla de criterios como valoración médica y posibilidades reales de seguir viviendo, entre muchos otros más. Una Guía así presentada no es propia de la 4T” Comentó.

Asimismo, destacó la falta de insumos en los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19 en Puebla y que en los últimos días médicos y enfermeras han realizado manifestaciones solicitando mayor atención a su protección, al respecto señaló: “No atender a los médicos es negarnos la posibilidad de atención a nosotros mismos, por eso hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de salud a poner los ojos en los hospitales, nosotros aunque queramos ayudar no contamos con los suficientes recursos, no está en nuestras manos la administración de los recurso que sí pudimos nosotros aprobarles; además de no atender las necesidades básicas en los nosocomios la práctica de la Guío Bioética se reducirá a pragmatismo en función de la realidad que allí estará presente”, concluyó.