El gobierno federal ya ha enviado 357 millones de pesos a Puebla, afirma diputada federal

Hipólito Contreras

El gobernador de Puebla afirma que no le han llegado los 357 millones de pesos que le corresponde al estado de Puebla por parte del gobierno federal, ese dinero ya se lo mandaron, la Cámara de Diputados aprobó recursos por 180 mil millones de pesos para atender la contingencia sanitaria, esa cantidad se distribuye en cada uno de los estados del país, a Puebla le corresponden esa cantidad, afirmó Inés Parra, diputada federal de Morena, por el distrito cuatro de Ajalpan.

Informó que lo único que falta es que lleguen los insumos que el gobierno federal recibió de China, pero los 357 millones de pesos ya los tiene el gobierno de Puebla, se ha enviado a cada estado para que lo empiecen a ejercer.

Informó que en la conferencia matutina del presidente López Obrador pidió a los gobernadores que se dejaran de tantas ocurrencias porque el dinero que se destina a cada estado no lo estaban ejerciendo como debe de ser, por eso tomó la decisión de girar instrucciones al ejército y a la Marina para que se encargue del tema de la contingencia sanitaria, por ejemplo el ejército tomó el hospital general de Tamaulipas para hacer todo el trabajo de la contingencia sanitaria.

Por eso, indicó, los empresarios que tienen hospitales privados aceptaron colaborar para que el gobierno no los tome, al gobierno lo faculta la Constitución, puede tomar decisiones en cuanto haya una contingencia sanitaria.

El gobierno federal, afirmó, está actuando de manera correcta, tomando las medidas de precaución, sin embargo, en Puebla se hace lo contrario, ayer hubo una videoconferencia de los diputados en donde se exhortó a todos los gobernadores asuman su papel y ejerzan el recursos que ya les llegó por parte del gobierno federal, no han dotado de insumos a los hospitales, lo que ha generado una confusión ante los ciudadanos.

Los diputados cumplimos con nuestra función al aprobar los 180 mil millones de pesos, precisó, el PAN, el PRI y el PRD actuaron mediáticamente al acusarnos que no estábamos actuando bien, si no lo aprobamos el gobierno federal no podía ejercer ese recurso.

Indicó que si algún ciudadano quiere preguntar sobre este recurso puede entrar a la página de transparencia o a la de la Secretaría de Salud, también en el INSABI, ahí pueden saber cuánto le toca a cada estado.