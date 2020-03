Melanie C lanza a nivel internacional su nuevo sencillo “Who I Am”

Por Mino D’Blanc

Ya está disponible en todos lados

Melanie C lanzó este jueves 19 de marzo “Who I Am”, su nuevo sencillo junto con su video oficial.

La trama de dicho video revela un significado más profundo y biográfico; detalla los capítulos de la carrera de Melanie, mostrando imágenes de su carrera, desde la era de “Spice Girls” a Northern Star, y al presente.

La ícono internacional en relación a “Who I Am”, explicó: “es una canción muy personal y de reflexión. Es sobre cómo he cambiado y me he desarrollado en mi vida. Entre más valor encuentro, más he sido capaz de expresarme y crecer en la mujer que soy ahora”.

Este año 2020, Melanie C ha regresado al escenario global del pop bajo sus propios términos, mostrando que como mujer es una voz esencial en el discurso moderno de la depresión, la positividad del cuerpo y la comunidad LGBTQ, su influencia no ha sido tan evidente.

Justo a 20 años de su debut como solista con “Northern Star”, la estrella parece estar evolucionando a un sonido al mismo tiempo que echa un vistazo a sus raíces. Con más de 100 millones de discos vendidos y premios BRIT, Ivor, Billboard y Oliver, con “Who I Am” muestra un terreno certero, una canción sin remordimientos, en parte por una actitud de vida y por un capítulo nuevo para el Girl Power. Es este tema como una declaración de misión de Melanie C.

“Who I Am” lleva un amor por la música disco, el pop electrónico eufórico y letras confesionales a terrenos muy personales. La letra de hecho, considera las lecciones duras que ha aprendido para poder estar “cómoda con la que hay adentro”.

“Who I Am” es una producción de Ten Ven, en la que Melanie C se reunió con su aliado creativo Biff Stannard. “Es un testamento del poder que llega cuando eres lo suficientemente valiente para ser vulnerable”, discierne la artista.

Después de un año 2019 lleno de éxitos, en el cual se reunió con sus compañeras de “Spice Girls”, con las que realizó la gira colaborativa “Sink The Pink” y el que cerró con su nueva canción “High Heels”, escrita especialmente para las fechas de Pride, Melanie C recientemente presentó a Billie Eilish con un BRIT Award para International Female Solo Artist. También apareció en la legendaria serie de Desert Island Discs.

