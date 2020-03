La baja en el petróleo beneficia temporalmente a los consumidores, afirma empresario

Hipólito Contreras

En los mercado de petróleo hoy día, se encuentra en una situación sin precedentes con una enorme oferta de crudo, los países productores no bajan la producción, esto beneficia temporalmente a los consumidores pero el gobierno baja la recaudación, afirmó el empresario Carlos Tapia Camino.

Explicó que en el 2014 hubo bajas muy grandes de precios, el crudo bajó a menos de 30 dólares por barril, por estos cambios de precio se crea la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que hacía era hacer recortes de producción para equilibrar la oferta de crudo a nivel mundial para estabilizará los precios.

Esta estrategia funcionó muy bien, señaló, hasta que por el tema de coronavirus se hace una propuesta de recorte para hacer frente al problema, la baja propuesta fue de mil 500 millones de barriles diarios.

Sin embargo, indicó, no son obligatorios, por lo que algunos países exportadores no han bajado la producción, el recorte favorece a naciones como Estados Unidos, pero grandes países productores como Arabia Saudita y Rusia no quieren bajar producción, producen 12.3 millones de barriles diarios, además tienen muchas reservas estratégicas.

Los que pierden, expuso, son los países productores más chicos como México, quienes ganarán son los consumidores por la reducción en el precio de la gasolina que hasta ahora ha bajado un pesos por litro, lo que impactará en la recaudación del gobierno federal.

Veremos, dijo, qué acciones toma el Banco de México y cómo reaccionan los mercados locales.